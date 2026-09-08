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Agencia Nacional de Aduanas asegura 76 kilos de cocaína en Tijuana

El ejemplar canino Chocolate detectó un doble fondo con 76 paquetes de cocaína en la Aduana de Tijuana.

Por El Universal

Septiembre 08, 2026 08:40 p.m.
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Agencia Nacional de Aduanas asegura 76 kilos de cocaína en Tijuana
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguraron 75.9 kilos de cocaína en un camión que transportaba tunas, en el área de exportación de la Aduana de Tijuana, Baja California.

      Acciones de la autoridad

      Los uniformados, con el apoyo del ejemplar canino "Chocolate", de raza belga malinois, efectuaron una revisión a esta unidad de carga, en la cual detectaron un doble fondo debajo del piso de la caja.

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      Al efectuar una inspección minuciosa hallaron 76 paquetes que contenían clorhidrato de cocaína.

      Lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continúa con las indagatorias.

      Dicha Agencia Nacional, en coordinación con instituciones del Gabinete de Seguridad, refrendaron su compromiso con la legalidad, seguridad nacional y fortalecimiento de los mecanismos de control aduanero.

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