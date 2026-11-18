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México.- Para Aaron Jones, visitar México tiene un significado que va más allá de disputar un partido de la NFL. El corredor de los Vikings encontró en la cercanía con la cultura mexicana una razón para vivir de manera diferente su visita a territorio nacional, donde enfrentará a los 49ers de San Francisco.

El vínculo comenzó desde su infancia. Jones creció y estudió en El Paso, Texas, una ciudad fronteriza con Ciudad Juárez, donde tuvo contacto constante con el idioma, la gastronomía y las tradiciones de la comunidad mexicana: "Será muy especial, de hecho personalmente lo siento como un juego en casa. Yo crecí y fui a la escuela en El Paso, en una comunidad donde predominaba el español. Aprendí un poco del idioma y de la comida. Me gustó mucho la unidad que tienen ustedes como comunidad, todos dispuestos a ayudarse", compartió en conferencia de prensa a unos días del partido en el estadio Banorte.

Esa cercanía entre ambas ciudades le permitió conocer de cerca las costumbres de quienes cruzaban constantemente la frontera, una experiencia que hoy le permite disfrutar de una manera especial su visita a México. "En casa siempre teníamos un poco de esa cultura también, con Juárez cruzando la frontera, conoces a mucha gente que entra y sale del país", recordó.

Por si fuera poco, el corredor estrella del equipo también tiene una conexión familiar con el país, ya que su esposa es mexicana y su hijo tiene raíces mexicanas, algo que hace todavía más significativo este viaje.

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