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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- Hace apenas unas semanas, el mundo del futbol vivió un momento histórico con el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina. Tras una carrera irrepetible con la Albiceleste, repleta de títulos, récords y conquistas inolvidables, el capitán decidió poner fin a su etapa internacional, cerrando uno de los capítulos más exitosos en la historia del combinado sudamericano.

La despedida quedó marcada en la memoria de los aficionados durante la victoria ante Benín, encuentro en el que Messi se hizo presente con un gol y una asistencia. La afición respondió con una emotiva ovación que reconoció el legado de quien llevó a Argentina a la gloria en múltiples ocasiones.

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Desde entonces, mucho se ha especulado sobre cuál será el siguiente paso del exjugador del FC Barcelona. En medio de las versiones, el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, sorprendió al abrirle las puertas del cuerpo técnico y lo invitó a formar parte de su proyecto rumbo al futuro."Si quiere venir acá no hay ningún problema. Ahora que se va Walter Samuel, que venga", declaró Scaloni en conferencia de prensa.El estratega también se refirió al inicio de la etapa posterior a la salida del histórico dorsal 10 del Inter Miami, un proceso que tuvo un duro examen en la reciente derrota frente a Uruguay. Sin embargo, mostró confianza en la nueva generación de futbolistas argentinos. "Sabemos que cuando las papas quemen y los necesitemos, van a estar. Nos toca a nosotros demostrar que este nuevo proceso seguirá contagiando entusiasmo", señaló.La Albiceleste, vigente subcampeona del mundo cerrará su actividad de 2026 este martes cuando enfrente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en un partido que servirá para seguir delineando el futuro de una selección que busca mantenerse entre las protagonistas del futbol internacional aun después de la era Messi.