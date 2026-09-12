Abre temporada el atletismo potosino

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La Asociación de Atletismo del Estado de San Luis Potosí y la Liga de Atletismo de Pista y Campo convocaron al I Campeonato de Pista y Campo 25 Aniversario, competencia con la que se dará apertura a la temporada 2026-2027.

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 12 de septiembre, a partir de las 8:00 horas, en la pista de la Unidad Deportiva Universitaria (UDU), ubicada sobre avenida Colorines, entre B. Anaya y carretera a México.

La invitación está dirigida a instituciones educativas, clubes deportivos, clubes atléticos y atletas libres, en las ramas femenil y varonil. Cada participante podrá competir hasta en dos pruebas individuales, siempre y cuando cumpla con la edad requerida para la categoría correspondiente.

La premiación consistirá en medallas para los tres primeros lugares de cada prueba y rama. En las categorías de discapacidad, se reconocerá de manera general a los tres primeros lugares, sin distinción de clasificación.

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Las inscripciones estarán abiertas hasta el jueves 10 de septiembre a las 20:00 horas, a través del correo ligadeatletismoslp@gmail.com, con un donativo de 130 pesos. Quienes se registren el día del evento deberán cubrir un costo de 145 pesos, mientras que las pruebas adicionales tendrán un donativo de 30 pesos por prueba.

La competencia se desarrollará bajo el reglamento vigente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, A.C., con jueces designados por el comité organizador, que también será el encargado de resolver cualquier situación no contemplada en la convocatoria.