Corea del Norte lanza misiles balísticos tras ejercicios trilaterales

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SEÚL, Corea del Sur (AP) — Corea del Norte lanzó múltiples misiles balísticos de corto alcance hacia el mar el sábado, informaron sus vecinos, un día después de que Estados Unidos, Corea del Sur y Japón concluyeran sus ejercicios militares trilaterales, que Pyongyang considera una provocación.

Corea del Norte lanza misiles balísticos hacia el mar

Las fuerzas armadas surcoreanas informaron que detectaron los lanzamientos de varios misiles desde la zona costera oriental de Wonsan, en Corea del Norte. Indicaron que los misiles volaron unos 250 kilómetros (155 millas) hacia las aguas orientales norcoreanas. Señalaron que Corea del Sur ha reforzado su dispositivo de vigilancia y mantiene un estrecho intercambio de información sobre los lanzamientos con Estados Unidos y Japón.

El consejo presidencial de seguridad nacional de Corea del Sur emitió un comunicado en el que instó a Corea del Norte a detener los disparos de misiles balísticos que violan las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

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Ejercicio Freedom Edge y respuesta militar

El Comando del Pacífico de Estados Unidos indicó que el lanzamiento norcoreano no representa una amenaza inmediata para el territorio estadounidense ni para sus aliados. Dijo que Washington sigue comprometido con la defensa de su territorio nacional y de sus aliados en la región.

El viernes, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón concluyeron según lo previsto su ejercicio Freedom Edge de cinco días. El Comando del Pacífico de Estados Unidos dijo que las fuerzas armadas de los tres países "se entrenaron codo con codo en los ámbitos aéreo, marítimo y cibernético, afinando la interoperabilidad que mantiene segura a la región". Reportó maniobras marítimas, reabastecimiento de combustible en el aire, coordinación cibernética y ejercicios médicos.

Las fuerzas armadas surcoreanas señalaron que el ejercicio Freedom Edge es de carácter defensivo y tiene como propósito reforzar la capacidad de respuesta conjunta ante las amenazas nucleares norcoreanas.

Horas después de que comenzaran las maniobras el lunes, el ministro de Defensa norcoreano, Kim Song Gi, las criticó y amenazó con adoptar "contramedidas fuertes y reflexivas desde una posición de fuerza".

El domingo, el mandatario norcoreano Kim Jong Un pidió construir una disuasión nuclear más fiable en una ceremonia que marcó la puesta en servicio del segundo destructor naval del país. Corea del Norte ha dicho que sus dos destructores pueden portar misiles con capacidad nuclear. El segundo destructor resultó dañado durante su botadura el año pasado, pero fue botado de nuevo tras las reparaciones.

Kim se ha centrado en ampliar su arsenal nuclear después de que la diplomacia con el presidente estadounidense Donald Trump colapsara en 2019. El mes pasado, Trump ordenó al Pentágono "reducir sustancialmente" el ejercicio anual Ulchi Freedom Shield con Corea del Sur. Citó como razón lo que calificó como una buena relación con Kim, quien considera el ejercicio como un ensayo de invasión.

Pero la hermana de Kim y alta funcionaria, Kim Yo Jong, rechazó la medida de Trump, diciendo que simplemente acortar el ejercicio no cambiará su "naturaleza provocadora y agresiva". Posteriormente, el ejército norcoreano lanzó unos 10 misiles balísticos de corto alcance hacia el mar, aparentemente cumpliendo su amenaza previa de responder al ejercicio entre Estados Unidos y Corea del Sur.

Ahora, aparentemente envalentonado por el avance de su programa nuclear y el fortalecimiento de sus lazos con Rusia y China, los expertos dicen que Kim quiere mayores concesiones de Estados Unidos. Kim Jong Un dijo anteriormente este año que podría volver a las conversaciones si Estados Unidos abandona su "política hostil" contra su país y respeta lo que él llama el estatus de Corea del Norte como Estado nuclear.