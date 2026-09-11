México es reconocido como mejor destino gastronómico 2026

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 11 (EL UNIVERSAL).- Un taco, un mole, una tlayuda o unos chiles en nogada son algunos de los platillos que puedes encontrar, y esta es una de las razones que llevó a México al primer lugar del Top 50 Food Destinations Around the World 2026, elaborado por Travel And Tour World, y confirmado por la Secretaría de Turismo del país.

Diversidad regional impulsa reconocimiento gastronómico

A esto se suma una nueva generación de cocineros que toma recetas, ingredientes y técnicas tradicionales para llevarlos a propuestas diferentes sin perder la esencia del platillo.

Una de las características de la gastronomía mexicana es que no existe una sola forma de comer, ya que cada región tiene ingredientes, preparaciones y costumbres que hacen que la experiencia cambie conforme se recorre el país.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ranking internacional destaca a México y otros países

En la Ciudad de México, por ejemplo, la oferta va desde los tacos y antojitos de mercado hasta restaurantes de cocina contemporánea; por otra parte, Oaxaca tiene entre sus preparaciones más conocidas el mole, las tlayudas y los tamales, y de bebida el mezcal.

En Puebla hay recetas como el mole poblano y los chiles en nogada; mientras que en Yucatán sobresalen platillos como la cochinita pibil, cuyos sabores tienen una estrecha relación con los ingredientes y las técnicas de la región.

También se reconoce a Baja California, donde los productos del mar, los ingredientes locales y la producción de vino forman parte de su identidad. Guadalajara, Mérida, San Miguel de Allende, Cancún y Tulum son otras regiones que ofrecen experiencias culinarias destacadas.

Para Travel And Tour World, la diversidad regional fue uno de los elementos que hicieron que el país ganara por tener muchas opciones para quienes visitan la República Mexicana.

De acuerdo con Travel And Tour World, estos son los países que acompañan a México en el top 10 de destinos gastronómicos de este año:

Italia

España

Japón

India

Estados Unidos

Grecia

Portugal

China

Indonesia

La selección reúne gastronomías muy diferentes entre sí; Italia con sus pastas y pizzas, España por la paella y sus tapas, Japón por preparaciones como el sushi y el ramen, mientras que India y China cuentan con una variedad de ingredientes, técnicas y sabores diferentes entre sí.

En el caso del ganador, la combinación de cocina regional, antojitos callejeros, productos locales y recetas tradicionales con nuevas interpretaciones fueron los factores para ponerlo en la cima de esta clasificación.

Así que, si te faltaba un pretexto para conocer y disfrutar los sabores de cada estado de México, este reconocimiento es una buena razón para empezar; sólo queda decidir por dónde, porque entre tantas opciones, posiblemente habrá más de un sabor que te conquiste.