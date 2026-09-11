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Santiago Ramos llega a México como refuerzo del América

El América invirtió cerca de 10 millones de dólares para fichar a Santiago Ramos.

Por El Universal

Septiembre 11, 2026 08:56 p.m.
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Santiago Ramos llega a México como refuerzo del América
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 11 (EL UNIVERSAL).- Santiago Ramos aterrizó esta tarde en la Ciudad de México para ser presentado oficialmente como nuevo futbolista de las Águilas del América.

      Santiago Ramos nuevo refuerzo del América

      El zaguero central argentino, de 24 años, llega procedente del Bahía de Brasil, donde disputó 88 partidos en el campeonato brasileño y marcó siete goles.

      Declaraciones de Santiago Ramos a su llegada

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      A su llegada a tierras aztecas, Ramos aseguró estar muy contento por el reto que representa su llegada al conjunto de Coapa y por comenzar una nueva etapa en su carrera.

      "Muy contento por llegar al más grande de México", fueron sus primeras declaraciones tras aterrizar en la CDMX.

      El defensor firmará un contrato por cuatro años con el América. El conjunto azulcrema habría desembolsado alrededor de 10 millones de dólares por su fichaje.

      A su llegada, también fue cuestionado sobre si conoce el estilo de juego de su nuevo entrenador, Guillermo Almada, a lo que respondió:

      "Le gusta jugar con presión alta, pero primero quiero conocer a mis compañeros y a él (Guillermo Almada)".

      Finalmente, Ramos destacó la importancia y dimensión del club al que llega:

      "Todo mundo conoce la magnitud del Club América".

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