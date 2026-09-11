Anthropic detecta uso de IA para misiles en Yemen

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BEIRUT (AP) — La empresa Anthropic indicó que usuarios de Claude en el norte de Yemen —territorio controlado por los rebeldes hutíes respaldados por Irán— intentaron usar ese modelo de inteligencia artificial para desarrollar misiles avanzados.

Uso indebido de IA para desarrollo de armas en Yemen

La IA ya está transformando las estrategias militares desde Ucrania hasta Gaza, y es probable que su uso en un campo de batalla escarpado y remoto aumente la preocupación por su rápida propagación.

Anthropic señaló que los usuarios de las cuentas, las cuales bloqueó tras identificarlas, no lograron "desplegar un dispositivo operativo", pero sí realizaron una prueba fallida de un cohete teledirigido. Dijo que lo sabe porque los usuarios volvieron a consultar a su chatbot Claude para averiguar por qué falló.

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En un informe divulgado el jueves, la compañía no identificó a los usuarios. Pero el montañoso norte de Yemen está controlado por los hutíes, lo que deja entrever que los rebeldes buscan armas más sofisticadas en un momento en que ya emplean diversos drones, misiles y otras municiones en su campaña para apoderarse de más territorio en Yemen y perjudicar las exportaciones de petróleo de Arabia Saudí.

Hazam al-Assad, miembro del buró político de los hutíes, sostuvo que es "irrazonable e ilógico" que se apoyaran en fuentes abiertas para desarrollar y producir capacidades militares.

"Nuestras fuerzas armadas tienen capacidades y tecnología de producción modernas, diversas y desarrolladas, que han acumulado durante el periodo de la agresión saudí a Yemen", expresó Al-Assad, en referencia a la participación del reino saudí en la guerra civil de Yemen, que lleva 12 años. Dijo también que todas las armas se usan para defensa propia.

Hallazgos y análisis sobre el uso de IA en armas

Es el tercer informe que publica Anthropic desde marzo de 2025 sobre el uso indebido global de sus plataformas de IA. En él describió hallazgos de diciembre a agosto, que van desde grupos patrocinados por Estados que difunden propaganda hasta actores no identificados que investigan cómo hacer que las armas biológicas sean más letales.

Los hutíes podrían haber estado intentando desarrollar sus capacidades

El desarrollador del destacado chatbot Claude dijo que identificó una célula en el norte de Yemen que intentaba desarrollar tres programas de armas distintos, incluido un misil de múltiples variantes que planea a velocidad hipersónica, y una ojiva que utiliza hardware de teléfonos móviles para maniobrar a mitad de su trayectoria.

Indicó que los actores en Yemen usaron Claude Code en lugar de ingenieros de software humanos para desarrollar software de teledirección, navegación y control. Los misiles de múltiples variantes son aquellos en los que diferentes ojivas y sistemas de teledirección pueden adaptarse al mismo diseño base, una forma más económica de construir armas terrestres, navales y aéreas.

Anthropic señaló que tenía pruebas de que, antes de que se prohibieran las cuentas, los usuarios ya habían construido un conjunto de herramientas de simulación sin conexión a internet que no utiliza Claude ni ninguna otra plataforma informática.

Trevor Ball, analista de armamento en la consultora internacional Armament Research Services, comentó que, si bien los hutíes "podrían estar explorando la opción de los (misiles) hipersónicos preguntándole a Claude", no tienen ni de lejos las capacidades técnicas o de producción para fabricarlos realmente. Asimismo, destacó que los misiles hipersónicos de Estados Unidos "todavía están en fase de pruebas".

Dijo también que los hutíes ya cuentan con misiles antibuque de fabricación iraní con sistemas que permiten a los misiles ajustar su teledirección a mitad de su trayectoria.

"Probablemente sólo están tratando de desarrollar más sus propias capacidades, de forma que dependan menos de los envíos iraníes de armas y componentes", escribió en un mensaje de texto.

Irán se ha jactado de tener misiles hipersónicos, y alegó que el año pasado los disparó contra Israel. Niega proporcionar armas a los hutíes, lo que violaría un embargo de la ONU, pero se han encontrado armas iraníes en el campo de batalla y se han incautado en envíos con destino a Yemen.

Los hutíes amenazan cada vez más rutas marítimas clave

Los hutíes han lanzado oleadas de ataques contra instalaciones petroleras saudíes y buques tanque en el mar Rojo, amenazando el comercio mundial mientras Irán continúa perturbando la navegación en el estrecho de Ormuz.

Los rebeldes han logrado rápidas ganancias territoriales desde el miércoles en su guerra contra el gobierno de Yemen respaldado por Arabia Saudí, apoderándose de territorios estratégicos a lo largo de la costa del mar Rojo y en el estrecho de Bab el-Mandeb, una alternativa clave al estrecho de Ormuz.

Adam Baron, investigador centrado en Yemen en el centro de estudios New America en Washington, dijo que los hutíes se han mantenido al día con el desarrollo tecnológico.

"Hay una tendencia a ver a los hutíes como este grupo de combatientes tribales descalzos, y eso simplemente no es cierto", apuntó. "Ya sea por aspectos como su uso incipiente de Claude, su manejo y manipulación de narrativas en redes sociales, o su capacidad para aprovechar la transferencia de conocimientos técnicos procedentes de Irán y del eje en general, estamos hablando de un nivel increíble —y creciente— de pericia tecnológica institucional".

Se sabe que los hutíes han adquirido y desarrollado un arsenal sofisticado de armas, incluidos misiles de crucero y balísticos de fabricación iraní con un alcance de más de 2.000 kilómetros (1.200 millas), y submarinos no tripulados utilizados en ataques.

Anthropic indicó que compartió sus hallazgos con socios privados y públicos.