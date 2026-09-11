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Suspenden vuelos en AICM por intensa lluvia y revisión de pistas

La suspensión de vuelos en el AICM se debe a la intensa lluvia y revisión de pistas para garantizar seguridad.

Por El Universal

Septiembre 11, 2026 09:35 p.m.
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Suspenden vuelos en AICM por intensa lluvia y revisión de pistas
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 11 (EL UNIVERSAL).- Derivado de la intensa lluvia que se registró este 11 de septiembre en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), y después de una revisión de pistas y rodajes, a fin de mantener operaciones seguras, los aterrizajes y despegues se encuentran suspendidos temporalmente.

      AICM suspende vuelos por lluvia intensa y revisión de pistas

      El AICM estima su reanudación en la pista 05 izquierda 23 derecha, aproximadamente a las 20:00 horas y hacia las 21:00 horas en la pista 05 derecha 23 izquierda.

      SGIRPC activa alerta naranja por lluvias en Venustiano Carranza

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      La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó esta tarde la Alerta Naranja por presencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo en la alcaldía Venustiano Carranza.

      Se sugiere a los pasajeros consultar el estatus de su vuelo con su línea aérea.

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