FGR recupera tractocamión robado durante cateo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un tractocamión con reporte de robo fue recuperado durante un cateo realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) en un inmueble de la colonia Angostura Sur, en San Luis Potosí.

Cateo en colonia Angostura Sur y detención

De acuerdo con la FGR, la investigación comenzó luego de que elementos de la Guardia Civil Estatal recibieron un reporte del C5 sobre un tractocamión cuyo GPS permanecía activo y que marcaba su ubicación dentro de un inmueble de la zona.

Al acudir al sitio, los agentes detuvieron a José "N" y aseguraron un inhibidor de señales. Además, observaron en el interior un tractocamión cuyas características y placas coincidían con las del vehículo reportado como robado, por lo que dieron aviso a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Operativo conjunto y aseguramientos

Con una orden judicial, personal de la Policía Federal Ministerial y peritos de la FGR realizaron el cateo, mientras elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Guardia Civil Estatal mantuvieron vigilancia en el perímetro.

Durante el operativo fue asegurado un segundo inhibidor de señales, tres tanques de combustible, un chasis, dos cofres, una cabina, puertas y una fascia para tractocamión, además de una placa del Servicio Público Federal y diversas autopartes que corresponderían al vehículo con reporte de robo.

También fueron asegurados una camioneta tipo pick up, dos vehículos, otro tractocamión, una caja de carga tipo redilas y dos motocicletas. En el interior de la caja fueron localizados 480 costales de harina, con un peso aproximado de 12 toneladas.

Los vehículos, inhibidores, autopartes y demás objetos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continúa con la investigación por la probable comisión de los delitos de robo de autotransporte, posesión ilícita de inhibidores de señal y los que resulten.

La FGR informó que la situación jurídica de la persona detenida aún se encuentra pendiente de resolver.