logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MORRAS CHIDAS

Fotogalería

MORRAS CHIDAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Abren registro para la Copa Potosí 2026

Torneo de futbol con premios millonarios, organizado por el estado.

Por Redacción

Febrero 09, 2026 11:33 a.m.
A
Abren registro para la Copa Potosí 2026

El Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode) abrió la convocatoria para la Copa Potosí 2026, torneo de fútbol que se realizará del 30 de marzo al 4 de abril y que contará con una bolsa de premios superior al millón de pesos.

De acuerdo con la información difundida, el certamen se jugará en la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, el Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve) y tendrá como sede de la final el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

La competencia incluirá las categorías libre varonil y femenil, así como infantiles 2012-2013 y 2014-2015, con 16 equipos por categoría, organizados en grupos bajo el sistema Round Robin.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 2 de marzo de 2026 y deberán realizarse en las oficinas del Inpode. El torneo contempla la participación de equipos locales y nacionales y forma parte del calendario deportivo anual en San Luis Potosí.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Abren registro para la Copa Potosí 2026
Abren registro para la Copa Potosí 2026

Abren registro para la Copa Potosí 2026

SLP

Redacción

Torneo de futbol con premios millonarios, organizado por el estado.

Presenta Cadillac monoplaza de Checo Pérez
Presenta Cadillac monoplaza de Checo Pérez

Presenta Cadillac monoplaza de "Checo" Pérez

SLP

PULSO

La escudería Cadillac revela su monoplaza para la Fórmula Uno con los pilotos Sergio Pérez y Valtteri Bottas

Kenneth Walker III, MVP del Super Bowl LX
Kenneth Walker III, MVP del Super Bowl LX

Kenneth Walker III, MVP del Super Bowl LX

SLP

El Universal

El corredor lidera a Seattle en la victoria sobre Patriots

Vapulea el Bayern Munich al Hoffenheim
Vapulea el Bayern Munich al Hoffenheim

Vapulea el Bayern Munich al Hoffenheim

SLP

AP