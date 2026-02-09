Abren registro para la Copa Potosí 2026

El Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode) abrió la convocatoria para la Copa Potosí 2026, torneo de fútbol que se realizará del 30 de marzo al 4 de abril y que contará con una bolsa de premios superior al millón de pesos.

De acuerdo con la información difundida, el certamen se jugará en la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, el Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve) y tendrá como sede de la final el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

La competencia incluirá las categorías libre varonil y femenil, así como infantiles 2012-2013 y 2014-2015, con 16 equipos por categoría, organizados en grupos bajo el sistema Round Robin.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 2 de marzo de 2026 y deberán realizarse en las oficinas del Inpode. El torneo contempla la participación de equipos locales y nacionales y forma parte del calendario deportivo anual en San Luis Potosí.

