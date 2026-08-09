ADSL va ante el Nashville SC

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El Atlético de San Luis se prepara para afrontar este domingo su segundo compromiso de la Leagues Cup 2026, obligado a buscar la victoria frente al Nashville SC después de la derrota sufrida en su presentación ante el Inter de Miami. El encuentro se disputará en Tennessee a las 18:00 horas.

Previo al encuentro, el director técnico Diego Mejía y el delantero chileno Felipe Mora atendieron a los medios de comunicación y coincidieron en la importancia de mantener la confianza en el trabajo realizado por el equipo.

"Va a ser un partido completamente distinto. Nashville juega completamente distinto, es un rival que conozco bien, tuve la fortuna de enfrentarlo algunos meses atrás. No es Miami, es un equipo que juega bastante bien, que son fuertes en transiciones, que se sienten cómodos defendiendo y saliendo rápido", explicó el estratega mexicano.

El técnico potosino señaló que su equipo ya trabaja en encontrar las soluciones necesarias para competir de mejor manera y buscar el triunfo.

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"Estamos buscando soluciones para salir por el partido, buscar ganarlo, buscar hacernos de los tres puntos y mantenernos vivos en la competencia. Lo tenemos como objetivo claro, no va a quedar en nuestras manos, queremos calificar y mañana es un partido muy importante para nosotros", afirmó Mejía.

Por su parte, Felipe Mora: "Los resultados creo que no han demostrado lo que hemos hecho en cancha. Creo que el equipo va por muy buen camino, lo ha demostrado a lo largo de estos partidos, lo que va de la Liga de México y en el partido que tuvimos con Inter de Miami", expresó el atacante chileno.

"Tenemos mucha convicción de que los resultados llegarán. Tenemos que seguir nuestro plan de juego. Son esos pequeños detalles que por ahí nos están dejando sin ganar, pero creo que vamos por buen camino y esperamos mañana lograr el triunfo", señaló.