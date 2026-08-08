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Abelardo de la Espriella asume presidencia de Colombia

El conservador Abelardo de la Espriella tomó posesión en Cali, marcando un cambio en la sede tradicional de la investidura.

Por AP

Agosto 08, 2026 08:23 p.m.
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Abelardo de la Espriella asume presidencia de Colombia
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      CALI, Colombia (AP) — El conservador Abelardo de la Espriella tomó posesión como presidente de Colombia en la ciudad suroccidental de Cali, rompiendo con la tradición de celebrar la investidura en Bogotá.

      Investidura presidencial en Cali

      Esta ceremonia representa un cambio significativo en la forma en que se realiza la toma de posesión presidencial en Colombia, al elegir Cali como sede en lugar de la capital.

      Significado de la investidura fuera de Bogotá

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      El acto simboliza una nueva etapa en la política colombiana, destacando la importancia de otras regiones del país en eventos nacionales.

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