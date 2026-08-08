Abelardo de la Espriella asume presidencia de Colombia

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CALI, Colombia (AP) — El conservador Abelardo de la Espriella tomó posesión como presidente de Colombia en la ciudad suroccidental de Cali, rompiendo con la tradición de celebrar la investidura en Bogotá.

Investidura presidencial en Cali

Esta ceremonia representa un cambio significativo en la forma en que se realiza la toma de posesión presidencial en Colombia, al elegir Cali como sede en lugar de la capital.

Significado de la investidura fuera de Bogotá

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El acto simboliza una nueva etapa en la política colombiana, destacando la importancia de otras regiones del país en eventos nacionales.