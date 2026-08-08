Irán impone nuevas condiciones para reabrir estrecho de Ormuz

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Irán emitió nuevas y drásticas exigencias para reabrir el estrecho de Ormuz, y los Emiratos Árabes Unidos indicaron que un misil iraní alcanzó uno de sus barcos. Por otro lado, el ejército de Yemen atacó a los rebeldes hutíes respaldados por Irán, y el proyecto de ley turco para la paz con los kurdos avanzó en el Parlamento.

A continuación, un vistazo a los acontecimientos ocurridos el sábado en Oriente Medio.

Irán condiciona reapertura del estrecho de Ormuz a cambios en EE.UU.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán declaró que el estrecho de Ormuz no se abrirá hasta que Estados Unidos "corrija su comportamiento", emitiendo nuevas exigencias que podrían alterar las conversaciones sobre un acuerdo para gestionar dicha vía marítima.

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La emisora estatal iraní publicó el comunicado del secretario del consejo, Mohammad Bagher Zolghadr, quien también es comandante en la poderosa Guardia Revolucionaria.

Estados Unidos nunca debe volver a amenazar a Irán, indicó el comunicado, y debe poner fin permanentemente a la guerra contra este país y sus aliados armados en la región. Washington debe levantar el bloqueo naval de los puertos iraníes y retirar a sus fuerzas armadas de la zona. También debe "compensar completamente" a Teherán por los daños de la guerra, levantar las sanciones y liberar "incondicionalmente" los activos congelados.

El gobierno estadounidense —que primero quería alcanzar un acuerdo aceptable sobre el estrecho antes de poner fin al bloqueo— no ha hecho comentarios al respecto. Según el pacto provisional firmado en junio, un calendario para poner fin a las sanciones y un plan sobre compensación formarían parte del acuerdo final, y en las negociaciones se abordarían los activos congelados.

Irán ha dicho que estaba cerca de alcanzar un pacto separado con Omán para gestionar el estrecho, ubicado entre los dos países.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo previamente el sábado que estaban cerca de llegar a un acuerdo sobre la navegación. Pero la reapertura de la vía marítima está supeditada a otras condiciones, según aclaró en declaraciones compartidas en redes sociales, y culpó de la situación a lo que calificó como la violación estadounidense del pacto provisional.

Omán, un país árabe del golfo Pérsico que ha fungido de mediador, ha revelado relativamente poco sobre las conversaciones. El sábado anunció en un comunicado que las discusiones continuaban "en un ambiente positivo y constructivo", y condenó los ataques a buques en el estrecho.

Ataque iraní a embarcación de Emiratos Árabes Unidos en Ormuz

Un navío propiedad de la empresa estatal de petróleo y gas ADNOC de Abu Dabi fue atacado cuando transitaba por el estrecho de Ormuz, denunciaron las autoridades emiratíes el sábado por la mañana. El Ministerio de Relaciones Exteriores detalló que Irán disparó el misil como parte de ataques contra el transporte marítimo comercial.

La ADNOC declaró en un comunicado que no hubo víctimas tras el ataque, efectuado a primera hora del sábado. La empresa añadió que más de una docena de sus embarcaciones han sido atacadas por misiles y drones mientras transitaban por el estrecho desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán en febrero. Un miembro de la tripulación falleció y otros 20 resultaron heridos, comentó.

La ADNOC no ofreció más detalles sobre la ubicación del ataque ni sobre daños.

Más tarde, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido informó que una embarcación al este de la localidad de Jasab, Omán, había sido impactada por un proyectil que provocó un incendio, que ya fue sofocado, y la embarcación y la tripulación se encuentran a salvo. No estaba claro si se trataba del mismo incidente de la ADNOC.

Ejército de Yemen ataca a hutíes respaldados por Irán

Los ataques fueron en respuesta a las recientes acciones de los hutíes en el centro y el este de Yemen. El coronel Majed al-Nazili, portavoz del ejército yemení, indicó que el objetivo de la ofensiva eran los "sitios y capacidades" de los rebeldes en múltiples frentes, pero no ofreció más detalles.

La agudización del conflicto entre los hutíes y el gobierno yemení —reconocido por la comunidad internacional— y su respaldo, una coalición respaldada por Arabia Saudí, amenaza con reactivar la guerra civil de Yemen tras una tregua en 2022.

Parlamento turco avanza proyecto de ley para paz con insurgentes kurdos

Un proyecto de ley de Turquía destinado a impulsar las iniciativas de paz con los insurgentes kurdos superó el sábado su primer obstáculo en el Parlamento, cuando una comisión parlamentaria aprobó la medida. Se prevé que sea aprobado en la asamblea general la próxima semana.

El año pasado, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) anunció su decisión de desarmarse y disolverse como parte de la iniciativa de paz destinada a acabar con el conflicto con el Estado turco, que ha durado décadas.

En el proyecto de ley se definen los procedimientos para el desarme del grupo y la rehabilitación de algunos miembros del PKK. Las medidas entrarían en vigor una vez que el Consejo de Seguridad Nacional de Turquía confirme que el grupo se ha disuelto y ha entregado todas las armas.

El conflicto ha cobrado la vida de decenas de miles de personas desde que comenzó en la década de 1980. Turquía y sus aliados occidentales consideran al grupo una organización terrorista.