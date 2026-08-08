Sheinbaum destaca acciones del Infonavit a favor de la vivienda

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PUEBLA, Pue., agosto 8 (EL UNIVERSAL).- Al decir que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en gobiernos de oposición era un negocio de "unos cuantos", la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la construcción de viviendas, la reestructuración y eliminación de créditos hipotecarios impagables y aseguró que dichos beneficios y condenaciones de deudas no implican un desfalco a este organismo.

Acciones de la autoridad

"Ahora resolvimos, convertimos una pesadilla en un sueño. Así que muchas felicidades a las más de 5 millones de familias que fueron reestructuradas sus créditos, porque es justicia. (...) Nos dicen, es que 'están condonando y poniendo en riesgo el Infonavit', absolutamente falso. Primero, es justicia lo que estamos haciendo, que la gente ya pagó su vivienda, nada de que vamos a 'desfalcar' al Infonavit", expresó.

Durante la entrega de Vivienda para el Bienestar en el Fraccionamiento Lomas de San Miguel, la mandataria federal lamentó los cerca de 5 millones de familias que tenían deudas "verdaderamente impagables", porque en años anteriores pidieron créditos de 50 mil pesos, habían pagado 200 mil pesos y la deuda aún ascendía a un millón de pesos.

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"¿Cómo puede uno explicar que pida uno 89 mil pesos y después de 20 años de pagar, 30 años, ahora deban un millón 500 mil pesos?, inexplicable. (...) Fueron muchos años donde el Infonavit en realidad era un negocio de unos cuantos, un negocio de los desarrolladores inmobiliarios, un negocio de algunos de los que fueron parte del Infonavit. Y cuando llegó Octavio (Romero) dijo: 'hay que transformar el Infonavit en otra cosa'. Porque el Infonavit es para darle vivienda a las y los trabajadores de México, no es para generar un negocio para nadie", afirmó esta tarde.

Impacto en la comunidad

Sostuvo que el "Infonavit está mejor que nunca" y destacó que los cuatro ejes del Programa de Viviendas para el Bienestar benefician a 12 millones de familias, mientras que la reducción de deudas alientan a las personas a pagar, acaba con la incertidumbre generada por décadas y tampoco se heredan deudas a sus seres queridos.

"Así que lo que es este crédito es que creemos en el pueblo, creemos en la gente, creemos en las y los mexicanos. Y por eso cero requisitos para adquirir una nueva vivienda. (...) Además, estas viviendas son para quien gana menos de dos salarios mínimos, pero quien gana más de dos salarios mínimos también tiene derecho a crédito. No es que se haya dicho a estas personas, no, también tienen derecho a crédito del Fovissste y del Infonavit y también tienen derecho a algo que se llama mejoramiento de vivienda", indicó.

Sheinbaum también se lanzó contra gobiernos de oposición, celebró que la "noche neoliberal" haya terminado con la llegada de la Cuarta Transformación y reiteró que no hay divorcio entre el pueblo y el gobierno.

"Fueron, por lo menos 36 años de gobiernos que hicieron de la Infonavit lo que quisieron, no aumentó el salario mínimo, ya ni nos queremos acordar de aquellos tiempos. Pero hay que recordar lo que fue aquella, le llamamos nosotros, 'noche neoliberal', porque el neoliberalismo fue un modelo económico y una forma de gobernar, que le hizo mucho daño al pueblo de México", comentó.

Al iniciar el acto, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, dio la bienvenida y respaldó a la titular del ejecutivo federal al destacar la entrega de viviendas, pues aseguró que todos los programas que Claudia Sheinbaum encabeza junto a secretarios de Estado y funcionarios públicos, buscan generar bienestar para las familias, economía y mejores oportunidades.

"Todo el equipo que usted tiene, porque realmente Puebla está aprovechando al máximo la visión humanista que tiene para que las y los poblanos que más necesitan, tengan una vivienda con las características que la Cuarta Transformación está desarrollando en todo en todo el país. Puebla tiene muy claro el compromiso que significa tener un gobierno que transforma y un gobierno emanado de nuestro movimiento", afirmó.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México (Sedatu), Edna Vega Rangel, reiteró que la meta sexenal a nivel nacional es la construcción de 800 mil nuevas viviendas para personas que ganan de uno a dos salarios mínimos: "Este programa lo ideó, lo pensó, lo escribió la presidenta de México desde que ella era candidata, diseñó las bases de este gran y noble programa. (...) Esto es histórico, nunca había habido un programa de este tipo en México", dijo.

Además, declaró que se planea entregar un millón de escrituras, así como un millón 800 mil apoyos y créditos para mejoramiento de vivienda. Asimismo, 5.2 millones de familias serán beneficiadas con la reestructuración o eliminación de la deuda de créditos hipotecarios. Este sábado, se entregaron 32 viviendas de Infonavit, 657 constancias de finiquito por parte de Fovissste y 301 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).

"En Puebla se construirán 68 mil 950 viviendas, ya 18 mil 619, es decir, 27% del total, ya se encuentran contratadas. El INSUS ya está entregando 4 mil 600 escrituras en total de las 20 mil y se han otorgado poco más de 9 mil créditos de mejoramiento, además de 130 mil personas con mejoras en las condiciones de crédito. ¿Qué quiere decir esto? Que en promedio estamos en un avance superior al 30% en Puebla, con el gran apoyo del gobernador, de alcaldes y alcaldesas", expresó.

El director general del Infonavit, Octavio Romero, informó que ya hay 450 conjuntos habitacionales en 31 estados del país, lo que representa 518 mil viviendas contratadas (43% de la meta sexenal). Al día de hoy, indicó que se están desarrollando 212 mil viviendas más. En Puebla, se planean construir 45 mil casas más con un presupuesto estimado de 30 mil millones de pesos. Por otro lado, destacó que el gobierno estatal y municipal han facilitado los trámites y la adquisición de terrenos para construir unidades habitacionales. Mientras que el gobierno federal aumentó el presupuesto para desarrollar este programa.

"Nosotros recibimos 840 mil millones en el Fondo de Vivienda de los Trabajadores. Y hoy tenemos un billón 133 mil millones de pesos, casi 300 mil millones más de lo que he recibido. Por eso, estas viviendas no tienen carga financiera, porque el financiamiento se hace desde el Infonavit y no hay intereses, por eso logramos que la vivienda, que a nivel comercial vale un millón 200 mil pesos, hoy esté arriba de los 600 mil pesos", aseguró el funcionario.

También destacó la reestructuración y eliminación de créditos impagables. Al decir que la presidenta de México Claudia Sheinbaum ordenó simplificar los trámites, resolver y facilitar la vida de las personas, Romero indicó que se eliminaron más de 30 requisitos con el objetivo de adquirir un crédito hipotecario, y afirmó que ya no existe ninguno, sino "condiciones" mínimas para aplicar al programa.

"Y sí le hicimos caso, la verdad siempre le hacemos caso, pero aquí hasta se nos pasó la mano. Porque de 30 requisitos que habían no dejamos ningún requisito, no hay requisitos para obtener un crédito hipotecario en el Infonavit. ¿Qué se necesita? Condiciones, una condición es ser derechohabiente, bueno, otra estar en el estrato de salario que estamos manejando de 2.9 a un salario mínimo y no tener un crédito hipotecario, es decir, no tener vivienda. Esos ya no son requisitos, son condiciones para las cuales fue creado este programa de vivienda", puntualizó.