Ariadna Montiel se reúne con Consejo Consultivo Nacional de Morena

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 8 (EL UNIVERSAL).- La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, se reunió con el Consejo Consultivo Nacional de dicho partido político con la intención de analizar la coyuntura que vive México.

Ariadna Montiel y el Consejo Consultivo Nacional de Morena

En redes sociales, la lideresa morenista explicó que este Consejo reúne a mujeres y hombres cuya trayectoria, experiencia y pensamiento han enriquecido la vida pública del país.

"Su reflexión es fundamental para nuestro movimiento: nos ayuda a mirar más allá de la coyuntura, anticipar los retos y mantener siempre el rumbo, basado en nuestros principios y nuestras causas", afirmó.

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Fortalecimiento del Proyecto de Nación con unidad y organización

"Seguimos fortaleciendo con convicción nuestro Proyecto de Nación con unidad, organización", agregó.