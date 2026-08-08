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Ariadna Montiel se reúne con Consejo Consultivo Nacional de Morena

El Consejo Consultivo Nacional de Morena, integrado por líderes con experiencia, aportó reflexiones clave para el movimiento.

Por El Universal

Agosto 08, 2026 09:21 p.m.
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Ariadna Montiel se reúne con Consejo Consultivo Nacional de Morena
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      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 8 (EL UNIVERSAL).- La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, se reunió con el Consejo Consultivo Nacional de dicho partido político con la intención de analizar la coyuntura que vive México.

      Ariadna Montiel y el Consejo Consultivo Nacional de Morena

      En redes sociales, la lideresa morenista explicó que este Consejo reúne a mujeres y hombres cuya trayectoria, experiencia y pensamiento han enriquecido la vida pública del país.

      "Su reflexión es fundamental para nuestro movimiento: nos ayuda a mirar más allá de la coyuntura, anticipar los retos y mantener siempre el rumbo, basado en nuestros principios y nuestras causas", afirmó.

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