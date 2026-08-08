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Leagues Cup: Todos los partidos de este sábado

Chivas necesita ganar para avanzar, mientras FC Dallas puede asegurar su pase con una victoria

Por El Universal

Agosto 08, 2026 01:54 p.m.
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Leagues Cup: Todos los partidos de este sábado
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      La actividad de la Leagues Cup 2026 continua este sábado 8 de agosto con cinco encuentros entre la Liga MX y la MLS que prometen goles, tensión y muchas emociones.

      La segunda jornada del torneo es crucial para muchos de los equipos, que podrían asegurar su boleto a la siguiente ronda, o de lo contrario, quedarse fuera desde hoy del certamen.

      En lo que corresponde al circuito mexicano, hoy jugarán su segundo encuentro del campeonato los siguientes clubes: León, Rayados de Monterrey, Chivas de Guadalajara, Atlante y Toluca.

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      -Orlando City vs León

      Horario: 16:30 horas (Tiempo de CDMX)

      Transmisión: Apple TV e Imagen TV

      -Inter Miami vs Monterrey

      Horario: 18:00 horas (Tiempo de CDMX)

      Transmisión: Apple TV

      -Chivas vs FC Dallas

      Horario: 19:00 horas (Tiempo de CDMX)

      Transmisión: Apple TV, Canal 5, TUDN e Imagen TV

      -Real Salt Lake vs Atlante

      Horario: 20:00 horas (Tiempo de CDMX)

      Transmisión: Apple TV

      -Toluca vs LAFC

      Horario: 21:10 horas (Tiempo de CDMX)

      Transmisión: Apple TV

      Chivas y FC Dallas: duelo clave en la Leagues Cup 2026

      Este sábado continúa la actividad de la segunda jornada de la Leagues Cup 2026 y uno de los partidos más atractivos es el que protagonizan las Chivas y el FC Dallas, ya que ambos necesitan ganar, aunque sea por diferentes motivos.

      Por un lado, el Rebaño necesita sumar sus primeros tres puntos del torneo si desea avanzar a la fase final, mientras que el FC Dallas podría asegurar su clasificación esta noche si vencen al Guadalajara.

      Entre Leagues Cup y Liga MX, Chivas tiene dos partidos consecutivos sin conocer la victoria. En el torneo binacional, empató 1-1 con Los Ángeles FC en su debut y perdió en la definición por penales, por lo que está obligado a ganar esta noche si desea avanzar a la siguiente fase.

      Por su parte, los estadounidenses vencieron 2-0 a los Gallos Blancos del Querétaro con goles de Santiago Moreno y Joaquín Valiente. Si suman otra victoria contra su segundo equipo de Liga MX, tendrían prácticamente su pase asegurado.

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