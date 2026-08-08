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ICE implementa cámaras corporales para control migratorio

ICE planea equipar a todos sus agentes con cámaras corporales para finales de agosto, buscando mayor transparencia.

Por Redacción

Agosto 08, 2026 08:12 p.m.
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ICE implementa cámaras corporales para control migratorio
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      Desarrollado por SACS IA

      WASHINGTON (AP) — El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó el sábado que espera que, para finales de agosto, todos los oficiales y agentes en el terreno estén equipados con una cámara corporal, una rápida expansión que podría aportar un registro visual sin precedentes de las operaciones de control migratorio del gobierno federal.

      Acciones de la autoridad

      Pero que el público pueda ver o no esas imágenes seguirá dependiendo en gran medida del ICE.

      La agencia defendió su política sobre cámaras corporales ante preguntas sobre disposiciones que permiten a la dirección del ICE retener o retrasar indefinidamente la divulgación de las grabaciones tras lesiones graves o muertes bajo custodia. El director interino, David J. Venturella, manifestó que las restricciones buscan proteger las investigaciones y la privacidad, y que cumplen con la ley federal y son congruentes con políticas de otras agencias federales de seguridad.

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      ¿Qué declararon desde ICE sobre la política de cámaras?

      La declaración de Venturella se produjo en respuesta a una cobertura de The Associated Press sobre la política del ICE, incluida una disposición que pide la divulgación acelerada de las grabaciones tras una lesión grave o una muerte bajo custodia cuando se determine que hacerlo redunda en los "mejores intereses de la agencia".

      Venturella sostuvo que la AP "tergiversó" la política al confundir esa disposición con la autoridad más amplia del ICE para divulgar grabaciones de cámaras corporales. Señaló que en la política se aclara que no deben difundirse imágenes cuando hacerlo pudiera poner en riesgo las investigaciones o la privacidad.

      En la nota de la AP no se afirma que la disposición rige todas las divulgaciones de grabaciones de cámaras corporales. El material se centró en la política del ICE para publicar imágenes después de algunos de los encuentros más trascendentes con el público: aquellos que implican lesiones graves o muerte.

      La AP solicitó comentarios al ICE antes de publicar su nota inicial del viernes. La agencia ofreció respuestas parciales, sin abordar la disposición de que las imágenes se divulgarían cuando fuera en sus "mejores intereses".

      El ICE ha estado bajo un mayor escrutinio desde el tiroteo mortal en julio de un automovilista de 25 años en Maine por parte de un oficial de la agencia con antecedentes de comportamiento violento. Días antes, otro oficial del ICE baleó y mató a un constructor de viviendas de Houston que conducía hacia su trabajo. Ninguno de los tiroteos fue grabado con cámaras corporales.

      Venturella afirmó que el ICE estaba "comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas" y que iba "en camino de equipar a todos los oficiales y agentes en el terreno con cámaras corporales para finales de agosto".

      La AP citó a Christopher Schneider, profesor de sociología de la Universidad Brandon, en Canadá, quien indicó que las divulgaciones selectivas son habituales en algunas agencias policiales, pero por lo general no están contempladas de manera tan explícita en la política. "En cierto modo, el ICE está diciendo en voz alta lo que normalmente se calla", expresó.

      En la nota se indica que la agencia hermana de ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), no ha divulgado imágenes del tiroteo mortal de Alex Pretti, ocurrido en Minneapolis en enero. El comisionado de la CBP, Rodney Scott, dijo a legisladores que la grabación formaba parte de una investigación y que se haría pública "cuando resulte apropiado".

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