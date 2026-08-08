Revientan casa en El Sauzalito con 80 kilos de marihuana

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SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- Un cateo realizado en un inmueble de la colonia El Sauzalito Primera Sección, en la capital potosina, dejó como resultado el aseguramiento de aproximadamente 80 kilogramos de marihuana y dos vehículos, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

La diligencia fue realizada de manera coordinada por la FGE y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), como resultado de labores de investigación e inteligencia de la Guardia Civil Estatal.

fueron asegurados 80 kilos de marihuana, dos vehículos y diversa documentación relacionada con unidades.

Durante el operativo fueron localizados ocho paquetes de marihuana, con un peso aproximado de 10 kilogramos cada uno, para un total estimado de 80 kilogramos.

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Además, las autoridades aseguraron un automóvil Mazda 3, que no contaba con reporte de robo, y una motocicleta Italika que tenía reporte de robo.

En el inmueble también fueron encontrados sellos de goma, diversa documentación relacionada con vehículos y documentos personales.

Los indicios y vehículos asegurados quedaron bajo resguardo de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes.

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La FGE y la SSPC señalaron que mantienen acciones coordinadas de investigación, prevención y combate a los delitos contra la salud y otros hechos que afectan la seguridad en San Luis Potosí.

La información oficial difundida sobre el cateo no reporta personas detenidas.