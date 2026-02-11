logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Incendio en Santo Domingo, controlado al 40%: CEPC

Fotogalería

Incendio en Santo Domingo, controlado al 40%: CEPC

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

ADSL vs. Querétaro: Alistan a cientos de policías para operativo

El juego de la Liga MX será este sábado en punto de las 17:00 horas en el Estadio "Libertad Financiera"

Por Redacción

Febrero 11, 2026 03:59 p.m.
A
ADSL vs. Querétaro: Alistan a cientos de policías para operativo

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en coordinación con cuerpos de seguridad estatal y municipal, Protección Civil, de rescate y de emergencias, definieron el esquema de prevención y vigilancia que forma parte del dispositivo "Estadio Seguro".

Esto, con motivo del encuentro de fútbol entre el Atlético de San Luis frente a Querétaro este sábado 14 de febrero del 2026 en punto de las 17:00 horas.

El operativo tiene el objetivo de velar por la integridad y el patrimonio de los asistentes que se habrán de dar cita en el Estadio "Libertad Financiera".

Se calcula una asistencia de más de 13 mil aficionados, por lo que el Operativo "Estadio Seguro" establecerá un trabajo coordinado de más de 700 elementos de las corporaciones estatales, así como seguridad privada y autoridades municipales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Chivas derrota al Atlético San Luis y se afianza como líder del Clausura 2026

Chivas demuestra su potencial al superar al Atlético San Luis en un partido lleno de emociones y goles, preparándose para enfrentar al Mazatlán FC.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

ADSL vs. Querétaro: Alistan a cientos de policías para operativo
ADSL vs. Querétaro: Alistan a cientos de policías para operativo

ADSL vs. Querétaro: Alistan a cientos de policías para operativo

SLP

Redacción

El juego de la Liga MX será este sábado en punto de las 17:00 horas en el Estadio "Libertad Financiera"

Efraín Juárez califica fracaso eliminación de Pumas en Concacaf
Efraín Juárez califica fracaso eliminación de Pumas en Concacaf

Efraín Juárez califica fracaso eliminación de Pumas en Concacaf

SLP

El Universal

El entrenador Juárez destacó la actuación del portero rival y pidió mantener el ritmo competitivo.

América y Rayados buscan su pase a octavos de Concachampions
América y Rayados buscan su pase a octavos de Concachampions

América y Rayados buscan su pase a octavos de Concachampions

SLP

El Universal

El United empata ante el West Ham
El United empata ante el West Ham

El United empata ante el West Ham

SLP

AP

Benjamin Sesko marca en el último suspiro para alcanzar la igualada