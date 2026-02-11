ADSL vs. Querétaro: Alistan a cientos de policías para operativo

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en coordinación con cuerpos de seguridad estatal y municipal, Protección Civil, de rescate y de emergencias, definieron el esquema de prevención y vigilancia que forma parte del dispositivo "Estadio Seguro".

Esto, con motivo del encuentro de fútbol entre el Atlético de San Luis frente a Querétaro este sábado 14 de febrero del 2026 en punto de las 17:00 horas.

El operativo tiene el objetivo de velar por la integridad y el patrimonio de los asistentes que se habrán de dar cita en el Estadio "Libertad Financiera".

Se calcula una asistencia de más de 13 mil aficionados, por lo que el Operativo "Estadio Seguro" establecerá un trabajo coordinado de más de 700 elementos de las corporaciones estatales, así como seguridad privada y autoridades municipales.

