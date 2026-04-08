Aficionados del América y Nashville protagonizan pelea en Geodis Park
Tras empate sin goles, seguidores del América y Nashville se enfrentaron en los pasillos del estadio.
CIUDAD DE MÉXICO, abril 8 (EL UNIVERSAL).- Este martes el América empató (0-0) con Nashville SC en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF y puso en riesgo su clasificación a la siguiente fase, aunque definirá como local en el estadio Banorte.
Batalla campal entre aficionados en Geodis Park
Sin embargo, los aficionados azulcremas no están contentos con el equipo y su frustración la externaron con violencia en Estados Unidos.
Al terminar el partido de ida, se viralizaron en redes sociales imágenes de los aficionados del América peleándose en una batalla campal con los seguidores del Nashville SC en los pasillos del Geodis Park.
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Participación de seguidores de otros equipos en los altercados
En realidad, en los videos se observan aficionados del América y de otros equipos de la Liga MX como Chivas y Tigres protagonizando distintas peleas.
Además de golpes y patadas, se lanzaron vasos de cerveza y demás objetos para lastimar a los seguidores del otro equipo.
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