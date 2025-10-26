Aficionados se pelean en gradas del Autódromo durante calificación del GP de México

Durante la sesión de calificación del Gran Premio de México, dos aficionados protagonizaron una riña en las gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez, lo que obligó la intervención del personal de la Policía Bancaria e Industrial (PBI).

En un video difundido en redes sociales se observa cómo un sujeto con playera blanca y otro con playera negra comienzan a golpearse. La pelea se intensificó al caer ambos al suelo, mientras varios asistentes intentaban separarlos.

"¡Fuera, fuera!", gritaban los espectadores al ver el enfrentamiento. Tras separarlos, el acompañante del hombre vestido de negro insultó al otro, que permanecía tirado y con el rostro ensangrentado, mientras los policías intentaban calmarlo.

Finalmente, los oficiales de la PBI retiraron a ambos sujetos del recinto para evitar que la situación escalara.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que, tras ser alertados sobre la riña, los elementos actuaron de inmediato para contener el conflicto y retiraron a los involucrados del Autódromo.