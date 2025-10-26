Los mexicanos tienen derecho a estudiar: CS

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró una nueva sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (URC) en el municipio mexiquense de Chalco, un proyecto educativo que busca ampliar las oportunidades de formación profesional para los jóvenes del Estado de México, especialmente en la zona oriente de la entidad.

En ese sentido, Sheinbaum reconoció que en el país hacen falta más de 600 mil espacios para estudiantes universitarios, por lo que su gobierno se ha propuesto ampliar la cobertura educativa superior con la creación de más instituciones.

Acompañada por la gobernadora Delfina Gómez; la secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez; el secretario general de la URC, Antonio Méndez, y Gabriel Guerra Castellanos, hijo de la escritora chiapaneca que da nombre a la institución, la mandataria destacó que la creación de nuevas universidades públicas responde a una deuda histórica con la juventud mexicana.

“Durante muchos años se abandonó la construcción de espacios universitarios. En México faltan cerca de un millón de lugares para garantizar que al menos 55% de los jóvenes puedan cursar estudios superiores. Por eso estamos construyendo universidades públicas y gratuitas: porque todos los jóvenes mexicanos tienen derecho a estudiar”, afirmó.

La gobernadora Delfina Gómez reconoció a la Presidenta por su compromiso con la educación pública y por impulsar proyectos que fortalecen el bienestar social en todo el país.