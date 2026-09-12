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Agónica victoria del Puebla ante Necaxa

Con un golazo en el agregado de Mathías Tomas, la Franja vence a Necaxa

Por El Universal

Septiembre 12, 2026 03:00 a.m.
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Agónica victoria del Puebla ante Necaxa
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      AGUASCALIENTES-Ags.- Los Camoteros del Puebla sacaron un triunfo de último minuto (1-0) en su vista a los Rayos del Necaxa en el marco de la jornada 8 del Apertura 2026 en el estadio Victoria.

      El partido comenzó sin un dominio claro de ninguno de los dos equipos. Puebla fue la primera escuadra en acercarse con peligro, luego de que al minuto 32 Facundo Almada rematara de cabeza en un tiro libre. Sin embargo, su intento se quedaría en las manos del arquero necaxista Luis Jiménez.

      Los Rayos llegarían con peligro unos minutos después. Al 39, Javier Ruíz disparó de pierna derecha, pero Ricardo Gutiérrez atajó el tiro y le negó a los locales la primera anotación del compromiso. De esta manera, el partido se iría sin goles al descanso.

      El segundo tiempo comenzó con más intensidad, ambos conjuntos intentaron generar opciones de gol. 

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      Al minuto 68 Puebla volvió a tocar la puerta necaxista luego de una desconcentración de la defensa hidrocálida que Brayan Garnica aprovechó para enfilarse al área y patear de pierna derecha; para mala fortuna de los enfranjados, Luis Jiménez volvió a atajar.

      El cuadro local respondió unos minutos después. Al 83 Kaiky Marques se encontró sólo dentro del área, remató de cabeza con fuerza, pero fue atajado de gran manera por el arquero enfranjado Ricardo Gutiérrez.

      Puebla siguió buscando el arco de los Rayos en los minutos finales, tratando de cortar la buena racha necaxista en enfrentamientos directos, pues los de Aguascalientes llegaron al partido con cinco juegos sin perder contra los poblanos, acumulando cuatro victorias y un empate.

      El esfuerzo traería recompensa para la visita, pues al minuto 90 +3, Mathías Tomas remató de pierna izquierda desde fuera del área para anotar un golazo que terminó dándole a los poblanos el triunfo tardío en la cancha del Estadio Victoria.

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