Alemania derrota a Costa de Marfil

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México.- En plena euforia, Jamie Leweling acarició la cabeza de Deniz Undav. La victoria (2-1) sobre Costa de Marfil fue sufrida, pero suficiente para dejar atrás la maldición de Alemania en las últimas dos Copas del Mundo, donde se despidió en la Fase de Grupos de Rusia 2018 y Qatar 2022. Contrarreloj, el delantero concretó un doblete que aseguró el boleto de "Die Nationalelf" a los Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo de 2026.

El partido fue complejo para Alemania desde el momento en el que Nico Schlotterbeck cayó en el césped del Estadio Toronto. El defensa alemán, autor de la segunda anotación en la pasada goleada a Curazao, recibió atención médica porque sufrió una lesión en el tobillo. Sin embargo, aún con el dolor que ensombreció su rostro, Schlotterbeck decidió regresar a la cancha hasta que sonó el silbatazo que marcó el final del primer tiempo.

Si bien el equipo europeo tuvo una mayor posesión del balón en los primeros 45 minutos del partido, sus ocho tiros a gol no se concretaron. Al contrario, Costa de Marfil abrió el marcador gracias a que Franck Kessie (30´) remató con la derecha desde el centro del área. Por unos instantes, "Los Elefantes" acariciaron la posibilidad de una victoria ante la escuadra europea, después de derrotar a Ecuador por la mínima.

El doblete de Deniz Undav tardó, pero llegó en el momento exacto para recordarle a la tetracampeona del mundo que debe mantener los pies sobre la tierra. En el segundo capítulo del partido, el delantero superó la defensa de Costa de Marfil (68´ y 90+4´) para amarrar el liderato del Grupo E en el torneo de la FIFA.

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