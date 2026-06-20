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Eclipse solar total en agosto 2026: NASA confirma fecha y visibilidad

NASA indica que la totalidad del eclipse durará poco más de 2 minutos en la trayectoria central.

Por El Universal

Junio 20, 2026 09:06 p.m.
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Eclipse solar total en agosto 2026: NASA confirma fecha y visibilidad
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 20 (EL UNIVERSAL).- El próximo eclipse solar total llegará el próximo miércoles 12 de agosto de 2026, generando expectativa entre los amantes de la astronomía y los observadores empedernidos del cielo.

      NASA confirma fecha y visibilidad del eclipse solar total

      De acuerdo con el portal especializado Star Walk, el eclipse solar alcanzará su totalidad el 12 de agosto a las 13:30 horas (tiempo del centro de México).

      En este eclipse solar total, la Luna se interpondrá entre el Sol y la Tierra, bloqueando por completo la luz solar. Esto provoca que se proyecte su sombra sobre una franja muy específica de la Tierra, oscureciendo el día como si fuera de noche.

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      Áreas de visibilidad y duración del eclipse según NASA

      De acuerdo con el portal digital de la agencia espacial estadounidense NASA, el eclipse solar total únicamente se verá en Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y un pequeño rincón del noroeste de Portugal.

      No obstante, se podrá presenciar un eclipse solar parcial ese día en otros lugares del hemisferio norte, como partes del norte de Estados Unidos, la mayor parte de Canadá, gran parte de Europa y el noroeste de África.

      Según la NASA, el Sol permanecerá completamente eclipsado durante poco más de 2 minutos, para quienes se encuentren situados muy cerca del centro de la trayectoria del eclipse. El eclipse completo tendrá una duración de 4 horas con 20 minutos y no será visible en México.

      Al observar un eclipse solar parcial directamente, siempre se debe mirar a través de anteojos especiales para la observación solar o un visor solar manual que sea seguro. En caso de no contar con estos instrumentos, puedes utilizar un método de observación indirecta.

      Cabe señalar que, no se recomienda mirar al Sol a través de la lente de una cámara, un telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras tengas puestas estas gafas, pues los rayos solares podrían perforar el filtro, provocando lesiones oculares graves.

      Finalmente, aquellos países de Latinoamérica y el hemisferio sur que no entren en la trayectoria de visibilidad del fenómeno astronómico podrán observarlo desde los canales oficiales de la NASA, en la plataforma de YouTube y otras redes sociales.

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