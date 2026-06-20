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Maru Campos asiste a misa por sacerdotes asesinados en Cerocahui

El evento reunió autoridades estatales, iglesia católica y comunidad local para recordar el legado de servicio de los sacerdotes.

Por El Universal

Junio 20, 2026 08:54 p.m.
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Maru Campos asiste a misa por sacerdotes asesinados en Cerocahui
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      CHIHUAHUA, Chih., junio 20 (EL UNIVERSAL).- La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acudió a una misa celebrada en Cerocahui, en honor de los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, también del guía de turistas Pedro Palma, asesinados el 20 de junio de 2022.

      Misa en Cerocahui recuerda a sacerdotes asesinados

      A dicho evento acudieron autoridades estatales, representantes de la iglesia católica y habitantes de este pueblo, localizado en el municipio de Urique, quienes recordaron el legado de acompañamiento, compromiso comunitario y servicio de los padres.

      La mandataria estatal afirmó que a partir del comienzo de su administración se ha mantenido un "estrecho" seguimiento a la región con el fin de atender las necesidades "más apremiantes" de la población.

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      Acciones del gobierno para la Sierra Tarahumara

      "Estamos aquí con solidaridad. Tenemos un presupuesto que se ha venido implementando en la Sierra Tarahumara para el combate a la pobreza, desnutrición y salud", declaró Campos.

      Las y los asistentes hicieron una procesión, acompañada de danzas tradicionales rarámuris como expresiones de oración y paz para los pueblos de esta última región.

      Además, Maru Campos dialogó con sacerdotes acerca de los desafíos que enfrentan las comunidades serranas y las acciones hechas por su gobierno con la finalidad de fortalecer la construcción de la paz y el tejido social.

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