Irán cierra estrecho de Ormuz tras ataques israelíes en Líbano

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TIRO, Líbano (AP) — Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz debido a los ataques israelíes contra Líbano y advirtió que, si bien sus negociadores se dirigen a Suiza para sostener conversaciones, es poco probable que allí ocurra mucho si los combates no se detienen.

Trump amenaza peajes en estrecho de Ormuz ante Irán

En respuesta, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer peajes en la crucial vía fluvial si no se alcanza un acuerdo final con Irán en 60 días, explicando que el dinero será por "servicios prestados como el Ángel Guardián a los países de Oriente Medio". En su publicación en redes sociales, subrayó que el acuerdo prevé un tránsito sin peajes durante 60 días.

Los anuncios indican un inicio difícil para las conversaciones a nivel técnico entre Estados Unidos e Irán que, según Pakistán, mediador clave, comenzarán el domingo, con la participación también de mediadores qataríes.

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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, partió hacia Suiza la tarde del sábado, justo cuando la televisión estatal iraní publicó video que mostraba la llegada de los negociadores de Irán. Su equipo está integrado por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, y funcionarios del banco central y del sector petrolero, entre otros funcionarios. En el acuerdo se prevé que se descongelen miles de millones de dólares de los activos de Irán.

Las conversaciones debían comenzar el viernes, pero los iraníes inicialmente cancelaron sus planes de asistir debido a la escalada de los combates en Líbano. Negociadores de Estados Unidos y Qatar, con ayuda de Irán, elaboraron un acuerdo entre Israel y Hezbollah para reducir las hostilidades, según funcionarios estadounidenses y regionales que no estaban autorizados a comentar públicamente y hablaron bajo condición de anonimato.

Vance dijo a los periodistas que estaría en Suiza "por un día o dos", pero se mostró optimista sobre lograr avances en las conversaciones nucleares y en un alto el fuego en el sur de Líbano.

Las negociaciones hacia un acuerdo final comenzarán solo una vez que se respeten compromisos clave, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei. Si no es así, subrayó, "entonces el memorando de entendimiento en su conjunto se verá comprometido".

Impacto en la comunidad: cierre del estrecho y ataques en Líbano

Sin embargo, el estrecho ha vuelto a surgir como un punto central. El mando militar conjunto de Irán informó sobre el cierre del estrecho mencionando una "clara violación" de los compromisos de Estados Unidos por no poner fin a la guerra. El acuerdo provisional pretende detener los combates en todos los frentes.

Estados Unidos cuestionó el anuncio de Irán sobre el estrecho.

"Irán no controla el estrecho de Ormuz. El tráfico continúa fluyendo, y las fuerzas estadounidenses vigilan la situación para garantizar que esto siga siendo así", dijo el capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos. El ejército resaltó que 55 barcos mercantes transitaron el sábado con más de 17 millones de barriles de petróleo.

Por otro lado, la economía mundial se preparaba para más incertidumbre.

Los barcos habían comenzado a transitar por el estrecho después que se firmara a principios de semana el acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán, un hito que ha dejado muchas preguntas sin respuesta. Estados Unidos levantó su bloqueo de los puertos de Irán y ahora permite que Teherán venda su petróleo libremente, términos que han llevado a algunos miembros del Congreso estadounidense a preguntarse si la guerra valió la pena.

Vance confirmó previamente que los principales negociadores estadounidenses —Jared Kushner y Steve Witkoff— ya estaban en Suiza y han trabajado en los detalles técnicos de las negociaciones previstas sobre el programa nuclear de Irán. El acuerdo provisional da a los negociadores 60 días para alcanzar un acuerdo nuclear, pero el asunto es intrincado y el plazo puede ampliarse.

Un funcionario de Hezbollah dijo a The Associated Press que Irán informó al grupo político-paramilitar que Teherán no reabrirá el estrecho hasta que Israel anuncie públicamente que cumplirá un "alto el fuego integral" en Líbano y el fin de las operaciones militares en ese país. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a declarar públicamente.

El funcionario añadió que Hezbollah se comprometería con un alto el fuego si Israel lo hace.

Un funcionario militar israelí, que habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las normas del departamento, dijo más tarde que el ejército había recibido "directrices actualizadas del estamento político para cesar el fuego". El funcionario afirmó que el ejército opera de manera defensiva en Líbano, lo que incluye el derecho a responder a ataques de Hezbollah.

El funcionario también dijo que cinco soldados israelíes habían muerto en las últimas 48 horas en el sur de Líbano.

Horas antes, también el sábado, ataques israelíes en el sur de Líbano mataron a al menos 16 personas, incluyendo dos menores, horas después que se reportara un acuerdo de alto el fuego. La Agencia Nacional de Noticias libanesa, de propiedad estatal, reportó que la ofensiva de Israel impactó la localidad de Nabatiyeh, en el sur del país, y aldeas cercanas. Al menos siete personas permanecían atrapadas bajo los escombros, añadió.

El número de muertos en la más reciente guerra entre Israel y Hezbollah ya ha superado los 4.000, anunció más tarde el Ministerio de Salud de Líbano.

Un funcionario militar israelí dijo que Hezbollah había disparado más de 50 proyectiles contra las fuerzas rivales en el sur de Líbano durante la noche. El ejército afirmó que atacó decenas de objetivos y a miembros de Hezbollah.

El viernes, el embajador de Israel en Washington, Yechiel Leiter, dijo que Israel "sigue firmemente comprometido con un alto el fuego inmediato" si Hezbollah respeta el acuerdo y cesa las hostilidades.

Ni Israel ni Hezbollah han firmado el acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Hezbollah e Israel entraron en guerra dos días después que Estados Unidos e Israel atacaran Irán el 28 de febrero: el grupo disparó cohetes y drones contra comunidades civiles en el norte de Israel y el ejército israelí se apoderó de amplias franjas de territorio en el sur de Líbano.

Se espera que la próxima semana se celebre en Washington una nueva ronda de conversaciones entre el gobierno libanés e Israel auspiciada por la Casa Blanca.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha prometido mantener a sus tropas en el sur de Líbano hasta que se elimine cualquier amenaza para su nación. Hezbollah se ha negado a detener sus ataques a menos que Israel se comprometa a retirarse de suelo libanés.

Un operativo en la localidad de Barish provocó la muerte de cuatro integrantes de una misma familia: los padres y dos hijos. En la aldea de Arab Salim se recuperó un cuerpo de una casa destruida, y en las de Doueir y Kfar Rumman, varios ataques con drones acabaron con la vida de una persona que conducía una motocicleta y de un soldado libanés. Nueve personas murieron en ataques en los poblados de Qannarit, Sohmor y Shehour.

Aviones israelíes volaron a baja altura sobre la ciudad costera de Tiro.

"Nuestras vidas cambiarán por completo si hay un alto el fuego", dijo Hussein Khoshman, un residente de Tiro.

Algunos residentes del norte de Israel dudaban que los combates se detuvieran.

"No creo en un alto el fuego porque no existe", dijo Miriam Hod en Metula.