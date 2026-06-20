Holanda domina a Suecia y lidera el Grupo F en Houston

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HOUSTON (AP) — Bajo una intensa presión tras un empate en el debut, Holanda ofreció el sábado una actuación dominante ante Suecia en el Mundial para colocarse en lo más alto de la clasificación del Grupo F.

Holanda domina a Suecia con dobletes de Brobbey y Gakpo

Al compás de dobletes de Brian Brobbey y Cody Gakpo, Holanda aplastó el sábado 5-1 a Suecia el sábado. En un arranque a todo vapor de la Oranje, Brobbey estampó sus dos goles en la primera mitad. Holanda venía de empatar 2-2 con Japón el domingo pasado.

La victoria dejó a los neerlandeses con cuatro puntos y en la cima de la llave. Suecia tiene tres puntos. Japón y Túnez jugaban más tarde en Monterrey, México.

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"Podría ser que la manera en que jugamos genere confianza", dijo el seleccionador neerlandés Ronald Koeman. "Ahora tenemos un poco más de tranquilidad con los cuatro puntos. Puedes construir a partir de lo que pasó ahora y eso es realmente bueno".

Gakpo, quién también aportó una asistencia, amplió la ventaja a 3-0 justo después del descanso, al marcar a los 47 minutos tras un centro de Denzel Dumfries. Emuló a Brobbey cuando anotó con un derechazo por el costado izquierdo del área a los 54.

"El juego ofensivo fue más dinámico, más jugadores en distintas posiciones, movimiento y todas esas cosas", comentó Gakpo. "Así que quizá fue más difícil para los defensores marcarnos de verdad y quedamos libres en el área. Creo que eso fue el pequeño detalle que quizá nos faltó en el último partido".

Suecia sufre derrota histórica y reacciones tras el partido

Suecia no pudo consolidar el resonante triunfo 5-1 ante Túnez en su primer partido. La derrota ante los neerlandeses fue su revés más abultado en un Mundial desde la derrota 7-1 ante Brasil en 1950.

Graham Potter, el técnico inglés de Suecia, señaló que la derrota tuvo menos que ver con lo que hizo su equipo y más con lo bien que jugó Holanda. Luego enumeró una larga lista de todas las estrellas del plantel neerlandés antes de continuar.

"No es que teníamos la expectativa de que todo nos resulte fácil. No es eso, por supuesto", dijo Potter. "Son un equipo de primer nivel y hoy fueron mejores que nosotros. Tenemos que felicitarlos, pero creo que aprenderemos mucho del partido".

El plan de juego neerlandés de atacar por las bandas para abrir el bloque defensivo sueco y colgar centros a Brobbey funcionó a la perfección desde el inicio. Adelantó a Holanda en el quinto minuto, cuando Gakpo centró al medio del área y Brobbey remató de primera con el pie derecho antes de caer hacia adelante sobre el césped.

Para su segundo gol de la tarde en el NRG Stadium de Houston, Brobbey se deslizó para empujar el balón con el pie derecho hacia el segundo palo tras un centro de Dumfries a los 17 minutos.

Koeman atribuyó el gran presente de Brobbey a que llegó en mejor forma física después de que en el pasado había tenido dificultades con las exigencias de disputar un partido completo.

"Está en mejor forma, está más fino y está evolucionando muy bien", manifestó.

La definición de zurda de Anthony Elanga recortó la diferencia a 4-1 a los 59.

Suecia dispuso de varias ocasiones de anotar previo al gol de Elanga, pero el arquero neerlandés Bart Verbruggen estuvo brillante en la primera mitad con cuatro atajadas.

Al filo del descanso, Suecia pareció acercarse 2-1 con un cabezazo de Gustaf Lagerbielke pero se señaló fuera de juego. Lagerbielke es barón de una familia noble en Suecia. Su padre y su abuelo son condes.

Pero no fue la única realeza en el estadio el sábado, ya que los Países Bajos tuvieron a dos invitados muy especiales alentándolos: el rey Willem-Alexander y la reina Máxima, que observaron desde un palco de lujo.

"El rey estaba muy contento", indicó Koeman.

La multitud de 68.777 personas estuvo compuesta en gran medida por aficionados neerlandeses, muchos de los cuales realizaron su Oranje Fanwalk de algo más de 3.000 metros desde el campus desde Rice University hasta el estadio el sábado por la mañana.

Crysencio Summerville, quien asistió en el segundo gol de Gakpo, puso cifras definitivas y lo celebró con el gesto de "night night" del astro de la NBA Steph Curry.

Summerville recibió una patada en la cabeza hacia el final del partido y le dieron puntos de sutura, pero Koeman dijo que debería estar listo para el próximo encuentro.

"Creo que las cosas están más o menos bien. Tiene un poco de dolor de cabeza", dijo Koeman.

Suecia cerrará la fase de grupos el jueves por la noche contra Japón en Dallas, y Holanda se medirá con Túnez esa noche en Kansas City.