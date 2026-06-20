logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡SÍ SE PUDO!

Fotogalería

¡SÍ SE PUDO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Juez ordena juicio a Begoña Gómez por tráfico de influencias en España

El caso desata confrontación política y críticas al gobierno socialista de Sánchez.

Por AP

Junio 20, 2026 08:04 p.m.
A
Juez ordena juicio a Begoña Gómez por tráfico de influencias en España
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      BARCELONA (AP) — Un juez ordenó el sábado que la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se siente en el banquillo de los acusados por cargos de tráfico de influencias y corrupción, y que entregue su pasaporte.

      Juez ordena juicio a Begoña Gómez por cargos de corrupción

      El juez de instrucción Juan Carlos Peinado dictó la resolución y argumentó que existía el riesgo de que Begoña Gómez se diera a la fuga. Además de entregar su pasaporte, también deberá comparecer ante un juzgado cada dos semanas. Aún no se ha fijado fecha para el juicio.

      La decisión desató una intensa confrontación política, con llamados de la oposición para que renuncie el gobierno socialista de Sánchez.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Acusaciones y contexto del caso contra Begoña Gómez

      A Gómez se le acusa de utilizar su posición para influir en contratos del gobierno adjudicados a un grupo de empresas tecnológicas. El juez también la acusó de uso indebido de fondos públicos en la contratación de un consultor, y del uso inapropiado de software mientras era profesora en una universidad pública.

      Gómez ha negado cualquier irregularidad. Sánchez ha calificado el caso en su contra como parte de una campaña de desprestigio de adversarios políticos para derribar a su gobierno, que está en el poder desde 2018.

      Peinado indicó que un empresario que presuntamente se benefició de los contratos del gobierno y el consultor que trabajó para Gómez también serán juzgados.

      Sánchez enfrenta diversos problemas legales antes de unas elecciones generales previstas para el próximo año.

      Hace unos días, el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero compareció ante otro juez en relación con su presunto papel en un rescate gubernamental a una aerolínea y para explicar el hallazgo de joyas de alta gama durante un registro policial en su despacho. Niega haber cometido irregularidades.

      Reacciones políticas y origen de la investigación

      Funcionarios del gobierno criticaron con dureza la decisión del sábado por considerarla motivada políticamente.

      Pero la oposición conservadora instó al gobierno a convocar elecciones anticipadas.

      La investigación de dos años sobre Gómez se inició tras acusaciones del grupo de presión Manos Limpias, que ha impulsado múltiples causas judiciales, muchas vinculadas a causas conservadoras.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Juez ordena juicio a Begoña Gómez por tráfico de influencias en España
      Juez ordena juicio a Begoña Gómez por tráfico de influencias en España

      Juez ordena juicio a Begoña Gómez por tráfico de influencias en España

      SLP

      AP

      El caso desata confrontación política y críticas al gobierno socialista de Sánchez.

      Irán cierra estrecho de Ormuz tras ataques israelíes en Líbano
      Irán cierra estrecho de Ormuz tras ataques israelíes en Líbano

      Irán cierra estrecho de Ormuz tras ataques israelíes en Líbano

      SLP

      AP

      Ofensiva israelí en el sur de Líbano causa víctimas y complica alto el fuego con Hezbollah.

      Irán cierra estrecho de Ormuz tras ataques israelíes en Líbano
      Irán cierra estrecho de Ormuz tras ataques israelíes en Líbano

      Irán cierra estrecho de Ormuz tras ataques israelíes en Líbano

      SLP

      AP

      Presidente Trump condiciona acuerdo con Irán a 60 días y amenaza con peajes en ruta estratégica.

      Elecciones presidenciales en Colombia: polarización y denuncias de fraude
      Elecciones presidenciales en Colombia: polarización y denuncias de fraude

      Elecciones presidenciales en Colombia: polarización y denuncias de fraude

      SLP

      AP

      Los candidatos proponen agendas opuestas para enfrentar la violencia y la crisis social en Colombia.