Curazao consigue su primer punto mundialista ante Ecuador en México

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 20 (EL UNIVERSAL).- ¡Historia pura! Curazao empató 0-0 con Ecuador para conseguir su primer punto en un mundial, luego de más de 90 minutos en los que ambas escuadras tuvieron grandes oportunidades para abrir el marcador.

Curazao logra un empate histórico en Mundial 2026

Los caribeños mostraron una extraordinaria cara ante los de Conmebol, para sacudirse de la estrepitosa goleada ante Alemania (7-1) y firmar un hecho histórico para su nación.

El hombre del partido fue el arquero Eloy Room, quien le negó el gol a la selección ecuatoriana con estupendas atajadas para ayudar a su país a conquistar un punto que parecía imposible de llegar. El portero de Curazao coleccionó 15 paradas a lo largo del juego.

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Futuro incierto para Ecuador en el Mundial 2026

Ecuador, que clasificó como la segunda mejor de Conmebol, llegó al Mundial 2026 con grandes aspiraciones e ilusión, pero tras una derrota y un empate, su futuro en el torneo de la FIFA está en el aire.

Después de haber caído 1-0 ante Costa de Marfil, el equipo ecuatoriano enfrentó a Curazao, catalogado como el rival más sencillo del Grupo E, pero no fue nada fácil este encuentro contra los caribeños.

Con más de 15 disparos al arco, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece no logró romper el cero en el marcador, pues el arquero Room se hizo gigante en su portería para no permitir que ninguno de los tiros se colaran al fondo de su marco.

El contraste ofensivo es abismal, ya que los caribeños solamente sumaron cuatro disparos con dirección a la portería de Galíndez. Durante el partido, el ataque de Curazao sí logró incomodar a la defensa ecuatoriana, pero tampoco encontraron la forma de hacer una anotación.

Este resultado deja dos caras de la moneda. En la primera está Ecuador, que buscará su pase a la siguiente ronda ante la todopoderosa Alemania; mientras que Curazao cierra su fase de grupos enfrentando a Costa de Marfil, con la ligera esperanza de poder clasificar.