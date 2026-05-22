Alemania revive a Manuel Neuer

BERLÍN.- El veterano arquero Manuel Neuer fue sido convencido de salir del retiro para el Mundial por el seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann.

Neuer, de 40 años, se retiró tras la Eurocopa de 2024, pero Nagelsmann lo incluyó el jueves en su lista de 26 jugadores para el próximo torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

Su inclusión supone un paso atrás para Oliver Baumman, el guardameta de Hoffenheim, a quien se le había asegurado que sería el titulares hasta que en las últimas semanas surgieron reportes de que Nagelsmann estaba pensando en el regreso de Neuer. Hasta la semana pasada, Baumann decía que su "entendimiento actual" era que sería el portero titular en el Mundial.

"Le dijimos a Oli en marzo que teníamos una reunión con Manu", señaló Nagelsmann, quien reconoció que el regreso de Neuer fue "un golpe" para Baumann, de 35 años.

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"Pido comprensión porque no puedo entrar en cada detalle de las conversaciones. Intento explicar mucho y llevar a la gente conmigo. A veces lo logro peor, otras mejor. ... Desde el punto de vista de Oli, sin duda hay margen de mejora", respondió Nagelsmann sobre la comunicación con los jugadores.

Baumann ha demostrado en más de 500 apariciones en la Bundesliga que es un jugador de equipo, y es poco probable que cualquier decepción personal tenga algún impacto en las posibilidades de éxito de Alemania.

Marc-André ter Stegen, portero del Barcelona, era señalado como el sucesor natural de Neuer, pero ha sufrido con las lesiones y apenas disputó dos partidos con el Girona tras incorporarse al club cedido en enero.

Baumann ha jugado 11 partidos con Alemania, frente a los 124 de Neuer, cuyo último encuentro fue en los cuartos de final de la Euro 2024 organizada por Alemania, una derrota 2-1 en la prórroga ante la eventual campeona España.

La presión para incluir a Neuer en la convocatoria se hizo más fuerte después de que ofreciera algunas actuaciones sobresalientes con el Bayern Múnich, en particular contra el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones. La única preocupación son las lesiones recurrentes. Neuer salió temprano en el último partido de la temporada de Bundesliga del Bayern y el club indicó el domingo que "debe tomarse un descanso por el momento debido a problemas musculares en la pantorrilla izquierda". No estaba claro si Neuer podría jugar la final de la Copa de Alemania contra el Stuttgart el sábado.

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Con el objetivo de generar más entusiasmo, la federación alemana de fútbol (DFB) comenzó el jueves por la mañana a anunciar la lista del Mundial uno por uno antes del anuncio programado de Nagelsmann esa tarde.

El mediocampista Joshua Kimmich fue el primero en ver confirmada su plaza, seguido por Deniz Undav, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz y la estrella del Bayern Jamal Musiala.

Musiala entró en la convocatoria tras impresionar con el Bayern y demostrar su estado físico después de recuperarse de una fractura de pierna en el Mundial de Clubes en julio. "Está sano, está en forma y nos ayudará mucho a jugar un buen Mundial", manifestó Neuer sobre Musiala, de 23 años.

Serge Gnabry, delantero del Bayern, quedó descartado del torneo por lesión. Lennart Karl, su joven compañero de club, logró ser tomado en cuenta tras recuperarse de dolencias físicas.

ALEMANIA APUNTA

A SU QUINTO TÍTULO

Alemania, cuatro veces campeona, se enfrenta a Costa de Marfil, Ecuador y el debutante Curazao en el Grupo E del Mundial.

Está previsto que la preparación comience en el complejo bávaro de Herzogenaurach el 27 de mayo, dos días más tarde de lo planeado inicialmente.