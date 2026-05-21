logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Métodos fáciles para comprar crédito de videojuegos sin usar tarjeta de crédito

Fotogalería

Métodos fáciles para comprar crédito de videojuegos sin usar tarjeta de crédito

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Guadalajara devela estatua de Pelé en Plaza Brasil

Guadalajara será sede de cuatro partidos en la Copa Mundial 2026, reforzando su vínculo con el fútbol.

Por AP

Mayo 21, 2026 06:53 p.m.
A
Guadalajara devela estatua de Pelé en Plaza Brasil

GUADALAJARA, México (AP) — Una gran estatua del astro del fútbol Pelé fue develada el jueves en la ciudad mexicana de Guadalajara para conmemorar sus logros con la selección brasileña.

Estatua monumental en Plaza Brasil

Pelé, quien murió a los 82 años en 2022, ganó uno de sus tres títulos de la Copa del Mundo en México, en la edición de 1970 del torneo.

"Es un gran regalo a los jaliscienses y a todos los visitantes esta figura monumental de este gran jugador que jugo aquí y metió un gran gol", afirmó Pablo Lemus, gobernador del estado occidental de Jalisco, donde se encuentra Guadalajara. "Pelé amó a Guadalajara y la selección brasileña quedó enamorada porque el público mexicano le entregó todo en el 70".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Relación de Pelé con Guadalajara y el Mundial

La estatua, de 9,5 metros de altura (31 pies), está ubicada en una plaza pública llamada Plaza Brasil, afuera del Estadio Jalisco, que albergó partidos de las Copas del Mundo de 1970 y 1986. En su camino al título de 1970, Brasil disputó en ese estadio sus partidos de primera ronda, cuartos de final y semifinales, antes de vencer a Italia en la final en el Estadio Azteca, en Ciudad de México.

"La gente que venga al estadio Jalisco ahora se va a detener a tomarse una foto, esta estatua va a ser un referente y más por tratarse de una estrella del fútbol como Pelé", añadió Lemus. "Es un gran regalo con motivo del Mundial".

En la Copa del Mundo de 2026, Guadalajara será sede de cuatro partidos de primera ronda: Corea del Sur vs. República Checa el 12 de junio; México vs. Corea del Sur el 18; Colombia vs. Congo el 23, y Uruguay vs. España el 26.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Guadalajara devela estatua de Pelé en Plaza Brasil
Guadalajara devela estatua de Pelé en Plaza Brasil

Guadalajara devela estatua de Pelé en Plaza Brasil

SLP

AP

Guadalajara será sede de cuatro partidos en la Copa Mundial 2026, reforzando su vínculo con el fútbol.

Fallece Kyle Busch, piloto destacado de NASCAR en Carolina del Norte
Fallece Kyle Busch, piloto destacado de NASCAR en Carolina del Norte

Fallece Kyle Busch, piloto destacado de NASCAR en Carolina del Norte

SLP

AP

Kyle Busch, dos veces campeón de la Cup Series, murió tras enfermedad grave y hospitalización.

Cruz Azul vs Pumas, la gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX
Cruz Azul vs Pumas, la gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX

Cruz Azul vs Pumas, la gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX

SLP

El Universal

La afición celeste buscará apoyar a Cruz Azul para tomar ventaja en la serie final.

Gimnastas mexicanas denuncian violencia psicológica en equipo nacional
Gimnastas mexicanas denuncian violencia psicológica en equipo nacional

Gimnastas mexicanas denuncian violencia psicológica en equipo nacional

SLP

El Universal

Denuncias derivan en salida de entrenadora y buscan proteger a futuras generaciones.