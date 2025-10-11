logo pulso
UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Alemania se recupera

Por AP

Octubre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Alemania se recupera

La campaña de Alemania se vio en peligro inmediato cuando perdió ante Eslovaquia el mes pasado. Ahora encabeza el Grupo A, aunque solo por diferencia de goles. Joshua Kimmich facturó un doblete contra Luxemburgo, que jugó con diez hombres durante la mayor parte del partido después de que el defensor Dirk Carlson fuera expulsado a los 20 minutos.

Irlanda del Norte venció a Eslovaquia 2-0. Esos dos equipos y Alemania tienen seis puntos.

BÉLGICA TROPIEZA

Bélgica remató 25 veces a puerta pero se conformó con el empate 0-0 contra Macedonia del Norte, que encabeza el Grupo J.

Los belgas siguen un punto detrás de Macedonia del Norte, aunque tiene un partido menos. Gales está un punto más atrás.

Kazajistán quedó seis puntos detrás de Macedonia del Norte después de aplastar 4-0 a Liechtenstein.

PERFECCIÓN SUIZA

Suiza se consolidó como líder del Grupo con un pleno de tres victorias y sin goles en contra tras vencer 2-0 a Suecia.

Kosovo se mantuvo segundo, cinco puntos por debajo de Suiza, después de un empate 0-0 en casa contra Eslovenia.

