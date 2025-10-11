Ríos aumentan la inseguridad

RIOVERDE.- La dirección de Protección Civil Municipal recorre ríos y arroyos para verificar las condiciones de inseguridad que puedan generar ante las lluvias que se están registrando, las comunidades de San Sebastián y El Zapote, están incomunicadas por las vertientes de agua.

José de Jesús Hernández Juárez director de Protección Civil Municipal, señaló que por los fenómenos hidrometeorológicos que se están presentando, se ha detectado un incremento considerable en los niveles de ríos y arroyos, que están provocando riesgos para la población de las comunidades.

En la comunidad de San Martín se incrementó el cauce del arroyo, por lo que no hay paso vehicular y peatonal.

Mientras que en Cañada Grande no hay acceso al paso hacia Joyas de Durazno.

En San José de Gallinas hay un aumento considerable en el río, por lo que se recomienda no intentar cruzar el cauce, por los riesgos que se los trague la corriente.

Así mismo las comunidades de San Sebastián y El Zapote están incomunicadas no hay paso.

En la comunidad El Caracol el cauce del arroyo está muy elevado, con paso libre vehicular y peatonal, mientras que la Presa de San Diego se mantiene al 95% de su capacidad, está cerrado el

Parque Lineal.

El funcionario finalmente hizo un llamado a la población a evitar cruzar ríos y arroyos, por los riesgos que representan con el caudal de agua que llevan, las autoridades mantendrán vigilancia permanente para prevenir una tragedia.