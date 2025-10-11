Costa de Marfil y Senegal se acercan

JOHNNESBURGO.- Costa de Marfil y Senegal se acercaron el viernes a la clasificación para el Mundial del próximo año tras contundentes victorias en la penúltima fecha de las eliminatorias africanas.

Costa de Marfil venció 7-0 a Seychelles para mantenerse en la cima del Grupo F por delante de Gabón, que derrotó 4-3 como visitante a Gambia, gracias a cuatro goles del capitán Pierre-Emerick Aubameyang, manteniendo viva la esperanza del equipo de una clasificación automática. Lo malo para Gabón fue la expulsión de Aubameyang al final del partido.

Con una fecha por disputar, Costa de Marfil está un punto por delante de Gabón y puede asegurarse un lugar en el torneo del próximo año si vence a Kenia en su último partido.

Senegal, por su parte, goleó 5-0 a Sudán del Sur 5-0 para también mantenerse en la cima de su grupo, dos puntos por delante de Congo, que ganó 1-0 como visitante al combinado de Togo.

Los congoleños necesitarán una victoria en su último partido contra Sudán y esperar que Senegal pierda en casa contra Mauritania para poder clasificarse automáticamente.

Tres equipos aún tienen la oportunidad de clasificarse dentro del Grupo C después de que Benín venciera a Ruanda 1-0 como visitante, mientras que Sudáfrica empató 0-0 con Zimbabue.

Eso dejó a Benín en la cima del grupo, dos puntos por delante de Sudáfrica, con Nigeria un punto más atrás después de vencer 2-1 a Lesoto.

Sudáfrica necesita vencer ampliamente a Ruanda y esperar que Nigeria derrote a Benín en la última fecha.

Sudáfrica fue sancionada con una quita de tres puntos por la FIFA por alineación indebida en su primer partido contra Lesoto.

Túnez, clasificada de antemano, venció 6-0 a Santo Tomé y Príncipe, mientras que Sudán y Mauritania empataron 0-0.