Alex De Alba logra un valioso top-5

El equipo tapatío AGA Racing Team afrontó en Puebla su cuarto compromiso de la temporada 2026 de NASCAR México Series, logrando un importante resultado dentro del Autódromo Internacional Miguel E. Abed, escenario donde Alex de Alba finalizó dentro del top-5 general al concluir "La Poblana 75".

Con este resultado, la escudería jalisciense continúa consolidando su camino hacia el "Chase", en busca de defender el campeonato obtenido anteriormente dentro de la categoría, manteniéndose entre los equipos protagonistas durante la primera mitad del calendario regular.

Desde la jornada de calificación, Alex de Alba mostró competitividad al mando del auto número 14 patrocinado por AGA de Manzana, Red Cola y Skarch, registrando una destacada actuación en el circuito de 2,590 metros de longitud para quedarse con el tercer puesto de salida en la parrilla. La competencia arrancó el domingo 17 de mayo a las 13:50 horas, con un ritmo intenso desde las primeras vueltas. Durante el primer "stage", De Alba logró mantenerse en la pelea dentro del grupo puntero, cruzando esa fase inicial en la novena posición tras completarse las primeras 30 vueltas.

Para la segunda mitad de la carrera, las condiciones se complicaron debido a diversos contactos entre competidores y a la importancia que tomó la estrategia de combustible en los giros finales. A pesar de ello, el AGA Racing Team logró cerrar de forma positiva una competencia marcada por el desenlace en bandera verde, blanca y cuadros.

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Finalmente, Alex de Alba cruzó la meta en la quinta posición general, resultado que representa una importante cosecha de puntos para el campeonato, manteniendo al equipo de Guadalajara en la lucha por los primeros sitios de NASCAR México Series 2026.