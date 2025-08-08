Álex Palou busca su cuarto título de IndyCar en Portland

No es una cuestión de si Alex Palou ganará su cuarto campeonato de IndyCar esta temporada, sino solo de cuándo.

El español tendrá su primera oportunidad para asegurar un tercer título consecutivo y el cuarto en cinco años el domingo en el Portland International Raceway, en la 15ta fecha del calendario de 17 carreras.

Un racha de dominio absoluto no vista desde Scott Dixon en 2006 ha puesto a Palou con la misión de salir de Portland con una ventaja de 108 puntos sobre el mexicano Pato O'Ward, el único piloto que aún tiene posibilidades matemáticas de vencerlo por el título. Palou mantiene una cómoda brecha de 121 puntos sobre O'Ward antes de la carrera.

Aun así, Palou insiste en que la cuarta Copa Astor aún no es suya.

"Todos aquí dicen que ya hemos ganado", afirmó Palou. "Aunque tenemos muchos puntos, todavía necesitamos ganarlo. Si alguien más está matemáticamente vivo, sigue vivo, así que no queremos que nadie esté matemáticamente vivo por los puntos".

Lo que digas, Alex.

O'Ward ya está resignado a que se necesitaría un derrumbe total de Palou en las últimas tres carreras de la temporada para tener siquiera una mínima oportunidad de arrebatarle el campeonato al piloto más dominante de los últimos cinco años.

Salvo Dixon, su compañero de equipo en Chip Ganassi Racing, nadie ha tenido una temporada tan fuerte en casi dos décadas como Palou.

Comenzó con victorias consecutivas al inicio de la temporada de IndyCar —recuerden, Josef Newgarden se irritó cuando le preguntaron qué se necesitaría para destronar a Palou, diciendo: "es la primera carrera, hay que ver cómo va".

Bueno, así ha sido: Palou ganó cinco de las primeras seis carreras, lo que incluyó las 500 Millas de Indianápolis que se le habían escapado en cinco intentos previos. Esa victoria en el Brickyard cimentó su camino hacia otro campeonato y ha sido intocable desde entonces.

Palou llega a Portland con ocho victorias, cinco poles, 11 finales entre los cinco primeros en 14 carreras y 563 vueltas lideradas.

Dixon, seis veces campeón de IndyCar y considerado el mejor piloto de su generación, apenas tiene una victoria esta temporada y no tiene respuesta sobre por qué no puede mantener el ritmo de Palou.

"No lo sé, a veces simplemente tienes años así y todo fluye y ni siquiera es una cuestión de confianza", comentó Dixon.

Palou controla su propio destino y llega a la pista de Portland, donde tiene dos victorias y terminó segundo la temporada pasada. Si O'Ward gana el domingo y obtiene el máximo de puntos, Palou aún ganaría el campeonato al terminar segundo y liderar una sola vuelta. Palou puede asegurar el título terminando cuarto o mejor, tal vez incluso octavo dependiendo de varios factores relacionados con O'Ward y los puntos de bonificación.

Tiene una cita con la historia al intentar emular a Dario Franchitti, Sebastien Bourdais y Ted Horn como los únicos pilotos en la historia de la serie en ganar tres títulos consecutivos. Pero, la marca más impresionante es que Palou, con dos victorias en las últimas tres carreras, puede igualar el récord de victorias de IndyCar en una temporada, las 10 de A.J. Foyt en 1964 y Al Unser en 1970.

Barrer el resto del calendario lo convertiría en el piloto más ganador de IndyCar en una temporada. Irónicamente, Palou comenzó la temporada con 11 victorias en su carrera y ahora puede duplicar esa marca en 2025.

"No puedo realmente comprender todo lo que está sucediendo, no solo este año, sino si miro hacia atrás desde que comencé en IndyCar, mi sueño era solo ser un piloto profesional de carreras, y nunca pensé en récords ni nada de eso", expresó Palou. "Nunca pensé que estaría cerca de esos nombres, y creo que obviamente esta temporada en particular ha sido un poco loca".

"Casi igualé las victorias que tuve en tres años, o en cuatro años en realidad. Es increíble estar allí", continuó. "Le debo todo a mi equipo y a todos los que están detrás de mí, como mi equipo personal y mi equipo de carreras. No es que no sea consciente de lo que está pasando. Es solo que realmente no puedo creerlo, y voy surfeando la ola y disfrutando cada segundo de ello y divirtiéndome".