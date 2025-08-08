América busca revancha en Liga MX ante Querétaro

Las Águilas del América continúan sin brindarle a su afición los resultados que estos esperan.

En la Leagues Cup, si bien no perdieron un partido -de los tres disputados-, los empates y los puntos extras que daban las tandas de penales no les alcanzaron para colarse entre los primeros cuatro lugares que daban la oportunidad de avanzar en la competición.

Por lo que ahora, en Liga MX, deberán demostrar que tienen el "hambre" de conseguir lo que sus seguidores quieren de ellos; y este sábado ante los Gallos Blancos del Querétaro será el primer paso.

Los queretanos, por su parte, no consiguieron ningún punto en el torneo estadunidense al perder sus respectivos tres compromisos, contrastando lo que sucedió la edición de 2024, donde, con otro formato, quedaron a un paso de los dieciseisavos de final.

Los azulcremas dominan los enfrentamientos ante los Gallos, pero no deberán confiarse ya que el Querétaro es de los equipos que pueden dar la sorpresa, como lo que sucedió la última vez que estos últimos consiguieron un 4-1 en el marcador, en el ya lejano Apertura 2020.

El partido, que se jugará en el estadio Ciudad de los Deportes, se podrá disfrutar a través del canal 5 de televisión abierta a las 19:00 horas del 9 de agosto.