Rayados se despide con derrota

La participación de Monterrey en la Leagues Cup 2025 llegó a su fin tras caer 2-0 ante Charlotte FC en el Bank of America Stadium. El equipo regiomontano no logró avanzar a la siguiente fase al cerrar la Fase Uno con apenas dos puntos, resultado de un empate con New York Red Bulls y una derrota en el debut ante Cincinnati. En cambio, los estadounidenses pese a obtener su primera victoria en el certamen, también quedó eliminado con cuatro unidades.

El duelo fue parejo en su arranque, con oportunidades repartidas en ambas áreas. Monterrey tuvo más posesión y buscó generar peligro desde los primeros minutos, con remates de Ocampos, Fimbres y Rodríguez que no lograron abrir el marcador. Sin embargo, fue Charlotte el que aprovechó sus momentos clave. Al minuto 56, Bill Tuiloma marcó el primer gol de cabeza tras un saque de esquina y revisión del VAR, lo que cambió el ritmo del encuentro.

A partir del gol en contra, Monterrey mostró iniciativa en ataque, pero no logró romper la defensa del conjunto estadounidense. El ingreso de Sergio Canales buscó revitalizar el medio campo, pero la falta de contundencia en los últimos metros fue constante. Al minuto 60, Tyger Smalls aprovechó un contragolpe para anotar el segundo tanto de los de Carolina del Norte y sentenciar el partido.

Durante los minutos finales, los Rayados intentaron acortar distancias con disparos desde fuera del área y jugadas a balón parado, pero el arquero Bingham y la línea defensiva de Charlotte controlaron los intentos. Canales, Guzmán, Ocampos y Valenzuela buscaron descontar sin éxito. La frustración se reflejó en varias faltas y cambios tácticos que no modificaron el desenlace.

Monterrey cierra así su participación con dos derrotas en tiempo regular y un empate. El punto adicional conseguido en penales ante Red Bulls no fue suficiente para acceder a la siguiente ronda. Charlotte FC, por su parte, se despidió con una victoria que llegó tarde en la competencia. La eliminación de ambos clubes concluye su camino en la Leagues Cup 2025.