Amargo arranque de México Sub-23

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México.- La Selección Mexicana Femenil Sub-23 no pudo ante Puerto Rico durante su presentación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

La primera prueba en Santo Domingo fue más complicada de lo esperado para las dirigidas por Vanessa Martínez, que tuvieron que conformarse con un empate sin goles en el Estadio Cibao.

Las actuales tricampeonas del certamen buscan refrendar la presea dorada en la justa; sin embargo, esta vez toparon con un sorpresivo equipo puertorriqueño que generó mayor peligro.

La posesión en el encuentro fue del 51 por ciento para las caribeñas por 49 del equipo tricolor, que además, estuvo más cerca de perder el encuentro. Los 13 tiros a la puerta que defendió Celeste Espino confirma el dominio puertorriqueño.

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Aunque Martínez movió sus piezas, para la segunda mitad únicamente pudo realizar un tiro a la portería caribeña. Poco futbol generado por parte de las tricolores, que mañana se mide a la Selección de Colombia, líderes en el Grupo B.

El otro rival es Jamaica y serán el último choque de las mexicanas en la Fase de Grupos. Aún queda camino para la Selección Nacional que hila tres medallas de oro en los Juegos Centroamericano y del Caribe.

Por ahora, uno de los equipos favoritos dejó muchas dudas.