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Seguridad

Con sentido homenaje, despiden a policías caídos

Michelle Stevens, Jesús Salazar y Mariano Martínez recibieron homenajes y el último pase de lista.

Por Redacción

Julio 29, 2026 03:00 a.m.
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Con sentido homenaje, despiden a policías caídos
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      CIUDAD VALLES.- Con sentido homenaje, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado despidió a los policías caídos en cumplimiento de su deber tras un atentado de delincuentes en la delegación La Pila, en la capital potosina.

      Esta tarde, en Ciudad Valles y en presencia del secretario de Seguridad, Jesús Juárez Hernández, familiares y cercanos de Michelle Guadalupe Stevens Martínez y Jesús Salazar Santos, hubo exequias para estos dos agentes que perdieron la vida al enfrentar a delincuentes el pasado domingo en un despoblado de la comunidad de Cerritos, en la Delegación de La Pila, de la capital del Estado.

       Este mismo día, en Axtla de Terrazas, Mariano Martínez Bautista también caído en el mismo hecho, fue homenajeado por las autoridades y familiares. 

      En la ceremonia se reconoció su valentía, entrega y compromiso con la seguridad de San Luis Potosí, destacando que el legado de los agentes permanecerá como ejemplo de honor, lealtad y vocación de servicio para las presentes y futuras generaciones.

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      En el marco de este homenaje, el secretario Juárez Hernández enfatizó que el reconocimiento no se queda en palabras, reafirmando el compromiso del Estado de no dejar en el desamparo a los seres queridos de los oficiales, por lo que reafirmó la entrega de un apoyo económico de un millón de pesos y una vivienda para las familias.

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      En la ceremonia se lanzaron dianas en honor de los caídos y tuvieron su último pase de lista para después ser llevados a su última morada

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