América busca salir del bache ante Querétaro en la Jornada 10

América necesita salir del bache en el que está y aunque en el Nido niegan que exista una crisis, la realidad en el actual torneo Clausura 2026 preocupa a la afición azulcrema.

Las Águilas están fuera de los puestos de Liguilla, tienen dos derrotas (Tigres y FC Juárez) en fila y suman apenas 11 puntos tras nueve jornadas. Números alarmantes para el equipo de André Jardine.

Luego de golear (0-4) al Puebla en el estadio Cuauhtémoc, el América ha caído en un pequeño bache del cual buscan salir esta tarde frente a los Gallos Blancos de Querétaro en el estadio Corregidora.

Tres victorias y dos empates es lo que cosecha el cuadro capitalino previo a esta jornada 10 de la Liga MX. Cerrar de buena forma y colarse a los puestos importantes es el gran objetivo.

Sin embargo, André Jardine deberá dosificar sus piezas ya que el martes enfrentarán a Philadelphia Union por la Ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Henry Martín no estará disponible para este compromiso y sí así lo desea el técnico brasileño, Alejandro Zendejas podría ir de inicio, luego de su reaparición contra los Bravos de Juárez a media semana.

¿Cuándo y dónde ver el Querétaro vs América?

Las Águilas del América visitan al Querétaro en el estadio Corregidora y el compromiso de la Jornada 10 no será transmitido por televisión abierta. Te contamos los detalles.

· Fecha: Sábado 7 de marzo

· Horario: 17:00

· Transmisión: FOX y FOX One