Avistan ballena azul albina en Bahía de Loreto

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) dio a conocer el avistamiento de una ballena azul con albinismo en aguas del Parque Nacional Bahía de Loreto, en Baja California Sur. Esto representa un "hito sin precedentes" debido a la condición extremadamente rara dentro del reino de los cetáceos.

Por medio de un comunicado, la Conanp detalló que este avistamiento no tiene precedentes dentro de la biología marina y la conservación de este cetáceo en México ya que solo se presenta en apenas el 0.0025% de las ballenas jorobadas.

El albinismo es una condición genética hereditaria que resulta en la ausencia total o parcial de melanina, el pigmento responsable del color en la piel, ojos y pelo.

La observación de esta ballena blanca recuerda a la conocida obra del escritor Herman Melville, "Moby Dick", un libro que narra las travesías marinas del capitán Ahab y su incansable lucha por cazar al cachalote blanco que le arrancó la pierna.

"Migaloo" y "Galón de Leche", los otros avistamientos de ballenas blancas

De acuerdo con la Conanp a través de la Dirección Regional Península de Baja California y Pacífico Norte y del Parque Nacional Bahía de Loreto, los registros más famosos de ballenas blancas se limitaban a otras especies.

En 1991 frente a las costas de Australia, se avistó la "icónica" ballena jorobada Migaloo y años más tarde, en 2008, se observó el "Galón de Leche", una ballena gris albina observada y filmada en Baja California Sur. En 2016, "Galón de Leche", fue vista nadando con su cría de color normal.

Temporada de ballenas en Bahía de Loreto

La actual temporada de ballenas (Balaenoptera musculus) en Bahía de Loreto "ha superado expectativas científicas y turísticas", según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, quién además compartió que se ha logrado identificar al menos a 30 ejemplares distintos de ballena azul en el Área Natural Protegida (ANP).

Este año los ejemplares están navegando y alimentándose a distancias cortas de la costa, lo que no solo facilita la observación, sino que indica un ecosistema marino saludable y productivo. Además de las ballenas azules, también hay presencia de ballenas de aleta.

La ballena azul está catalogada a nivel internacional como "En Peligro" (Endangered - EN) en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), mientras que en México la especie está incluida en la NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría "Pr" (Sujeta a Protección Especial).