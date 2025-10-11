logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

América femenil renueva a Luebbert

Por Agencias

Octubre 11, 2025 03:00 a.m.
A
América femenil renueva a Luebbert

América Femenil vive un gran momento en la Liga MX, toda vez que sigue en la pelea por el liderato de la tabla general. Pero el conjunto azulcrema aprovechó el momento para anunciar una noticia que genera mayor alegría a la afición: Sarah Luebbert renovó su contrato con el club.

La delantera estadounidense es una de las más queridas por los americanistas, por lo que la continuidad de Sarah Luebbert en el equipo representa un paso importante en el crecimiento del proyecto. Es que desde que llegó al club, su influencia en el América Femenil nunca ha estado en discusión.

En la previa del partido contra Tigres, Luis Fuentes se encargó de recibir a Sarah Luebbert frente a la afición en el Estadio Azulcrema. El directivo americanista felicitó a la estadounidense y mostró una playera que mostraba el dorsal con el año hasta el que renovó.

Sarah Luebbert extendió su contrato con el América Femenil hasta 2029, lo que sin duda representa una gran noticia para todos los azulcremas. La delantera ya dejó atrás su lesión y está muy cerca de volver a la actividad en la Liga MX de cara a lo que será la Liguilla.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

‘Piojo’ contra las cuerdas
‘Piojo’ contra las cuerdas

‘Piojo’ contra las cuerdas

SLP

El Universal

J. Aguirre espera que Colombia los exija
J. Aguirre espera que Colombia los exija

J. Aguirre espera que Colombia los exija

SLP

El Universal

El ‘Vasco’ destacó las cualidades del rival, actual subcampeón de la Copa América

Osmar Olvera ‘vuelve’ por el Premio Nal. del Deporte
Osmar Olvera ‘vuelve’ por el Premio Nal. del Deporte

Osmar Olvera ‘vuelve’ por el Premio Nal. del Deporte

SLP

El Universal

Francia sigue a paso perfecto
Francia sigue a paso perfecto

Francia sigue a paso perfecto

SLP

AP

Mbappé anota, pero sale lesionado en la victoria ante Azerbaiyán