América femenil renueva a Luebbert

América Femenil vive un gran momento en la Liga MX, toda vez que sigue en la pelea por el liderato de la tabla general. Pero el conjunto azulcrema aprovechó el momento para anunciar una noticia que genera mayor alegría a la afición: Sarah Luebbert renovó su contrato con el club.

La delantera estadounidense es una de las más queridas por los americanistas, por lo que la continuidad de Sarah Luebbert en el equipo representa un paso importante en el crecimiento del proyecto. Es que desde que llegó al club, su influencia en el América Femenil nunca ha estado en discusión.

En la previa del partido contra Tigres, Luis Fuentes se encargó de recibir a Sarah Luebbert frente a la afición en el Estadio Azulcrema. El directivo americanista felicitó a la estadounidense y mostró una playera que mostraba el dorsal con el año hasta el que renovó.

Sarah Luebbert extendió su contrato con el América Femenil hasta 2029, lo que sin duda representa una gran noticia para todos los azulcremas. La delantera ya dejó atrás su lesión y está muy cerca de volver a la actividad en la Liga MX de cara a lo que será la Liguilla.

