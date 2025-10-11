Capturan a supuesto asaltante de OXXO´s

Luego de cometer un atraco a una tienda de conveniencia, elementos de la Guardia Civil Estatal lograron la detención de un presunto maleante en la colonia Santa Fe, el cual es señalado en más de 40 asaltos a ese tipo de tiendas, en especial OXXO’s.

La corporación informó que, a través de los operativos efectuados por los agentes de la GCE en coordinación con el Ejército Mexicano, en la colonia Santa Fe, se logró la detención del individuo, luego de que personal del comercio afectado les pidiera auxilio ante el asalto de que habían sido objeto.

Ante el reporte, los policías procedieron a realizar un operativo y de esta forma se logró la detención de Daniel “N” de 22 años de edad, quien fue detectado con dos cajetillas de cigarros y 370 pesos en efectivo, botín que había obtenido en el atraco.

El individuo fue identificado por los mismos empleados, como quien los había amenazado para que le entregaran el dinero y además se apoderó de los cirgarros.

El presunto tiene un mandamiento judicial cumplimentado por delitos contra el patrimonio, además, podría estar vinculado en alrededor de 45 atracos a tiendas de este giro, por ello se procedió a su puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado para que le sea definida su situación legal.