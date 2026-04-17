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América, obligado a responder ante Toluca

Tras los abucheos por su eliminación internacional, las Águilas se juegan su lugar en la liguilla en duelo clave

Por El Universal

Abril 17, 2026 10:03 a.m.
A
América, obligado a responder ante Toluca

Las Águilas del América tienen una importante misión este fin de semana: ganarse a la afición.

Los azulcremas han quedado a deber en los últimos torneos, tanto nacional como internacional, con sus actuaciones, lo que ha ocasionado molestia en sus seguidores, tal como sucedió en la vuelta de los Cuartos Final ante Nashville SC.

Al finalizar en encuentro el estadio Banorte se llenó de abucheos e insultos en contra de los jugadores, a causa de la derrota por la mínima gracias al tanto de Hany Mukhtar (51').

Este sábado, frente a los Diablos Rojos del Toluca, nuevamente en el Banorte, deberán de ganar sí o sí, por el hecho de que está en juego su lugar en la liguilla, así como de que su afición se los lleve exige.

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El partido de la Jornada 15 se podrá disfrutar a través de las pantallas de canal 5, TUDN y ViX.

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