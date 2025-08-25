logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

Fotogalería

REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

América remonta y derrota al Atlas

Saint-Maximin tuvo un debut soñado en la victoria de las Águilas

Por El Universal

Agosto 25, 2025 03:00 a.m.
A
América remonta y derrota al Atlas

México.- La espera valió la pena. No había mejor forma de presentarse como jugador del América que con un gol agónico que entregue el triunfo a las Águilas. Así debutó Allan Saint-Maximin, encargado de mantener el invicto con un triunfo agónico (4-2) sobre el Atlas, en una noche marcada por el debut de ensueño del francés.

En su regreso al estadio Jalisco, a Diego Cocca lo recibieron con cientos de banderas rojinegras junto a una manta gigante con su rostro; sin embargo, su fiesta fue opacada por el bombazo de las Águilas, que cuatro meses después de su último partido y cuando su equipo más lo necesitaba, apareció.

En una noche de esas que enaltecen al América, Marco Antonio Ortiz tomó decisiones que marcaron el rumbo del partido. Primero cobró penal para el América, mismo que Brian Rodríguez (18’) intercambió por gol, el tercero a su nombre en el torneo, para callar las críticas en medio de las especulaciones sobre el futuro del uruguayo en Coapa. Sobre el final del primer tiempo, una exquisita definición de Gustavo del Prete (45’), igualó el partido.

Al comienzo del segundo tiempo, Diego González (49’) aprovechó la deficiente marca azulcrema para empujar el balón al fondo de la red y entregarle la ventaja a la Academia. Obligado a responder, André Jardine realizó cambios y entre ellos, entró el atacante francés. Álvaro Fidalgo (73’) empató el partido y minutos más tarde, Saint-Maximin (89’) hizo explotar el Jalisco con su primer gol en México. Finalmente, con suspenso tras otro penal designado por Ortíz, Víctor Dávila (96’) anotó el 4-2 final.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

El indultar un toro es algo único: Armillita IV
El indultar un toro es algo único: Armillita IV

El indultar un toro es algo único: Armillita IV

SLP

Romario Ventura

Evitan los Orioles barrida ante Astros
Evitan los Orioles barrida ante Astros

Evitan los Orioles barrida ante Astros

SLP

AP

Pineda debuta con victoria en el AEK
Pineda debuta con victoria en el AEK

Pineda debuta con victoria en el AEK

SLP

Agencias

Construyen carretera a Querétaro de cuota
Construyen carretera a Querétaro de cuota

Construyen carretera a Querétaro de cuota

SLP

Martín Rodríguez