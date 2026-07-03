Anisimova evita una sorpresa ante Kenin

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LONDRES.- Amanda Anisimova sirvió tres de sus 20 aces en el desempate decisivo para contener a Sofia Kenin para vencerla el jueves por 6-2, 4-6, 7-6 (3) y alcanzar la tercera ronda en Wimbledon en un día en el que la princesa Kate visitó el All England Club.

Anisimova, quien fue consolada por Kate hace un año después de ser arrollada por Iga Swiatek en la final, perdía 3-1 en el tercer set antes de recuperar el quiebre en el sexto game contra su compatriota estadounidense.

"Algunos momentos fueron realmente horribles. Estoy muy feliz de haber pasado a la siguiente ronda", dijo Anisimova en la cancha 2.

"Nunca pensé que estaría diciendo esto — pero gracias a mi saque hoy", añadió. "No soy una gran sacadora. Ahora, por fin, puedo decir que puedo sacar bastante bien".

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La sexta preclasificada Anisimova se golpeó la raqueta contra la pierna en un momento del set decisivo.

"Perdía 3-1 y me dije que siguiera luchando y que estos podrían ser tus últimos momentos en Wimbledon... solo intenta y quizá diviértete y disfrútalo", dijo Anisimova, quien enfrentará a continuación a la 26ta preclasificada Madison Keys. "Trato de recordarme: solo diviértete, estás jugando en Wimbledon. A veces soy dura conmigo misma".

Swiatek, quien venció a Anisimova 6-0, 6-0 por el título de 2025 en la cancha central, necesitó apenas 70 minutos para superar a la finalista de Wimbledon 2021 Karolina Pliskova por 6-1, 6-3.

La campeona defensora se medirá con la estrella emergente filipina Alexandra Eala, quien remontó para vencer a Maya Joint por 3-6, 6-2, 6-0, en la tercera ronda. El martes, Joint arruinó el regreso de Serena Williams en individuales.