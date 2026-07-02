Ecuador oficializa terminación del contrato de su técnico Sebastián Beccacece

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

QUITO (AP) — La Federación Ecuatoriana de Fútbol oficializó el jueves la terminación del contrato del técnico de la selección Sebastián Beccacece, tras la eliminación sufrida el martes por el equipo en el Mundial.

Federación Ecuatoriana termina contrato de Beccacece

Mediante un comunicado en la red social X, ese organismo informó que, junto al trabajo de Beccacece, "culmina también la labor de su cuerpo técnico, que acompañó a la Tri durante este proceso". Asimismo, la Federación agradeció "el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrados a lo largo de este ciclo".

Reconoció que bajo la conducción de argentino Beccacece la Tri "completó una eliminatoria sólida y representó al país en la Copa Mundial".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Resultados y críticas tras el Mundial

En la reciente cita mundialista, Ecuador cayó 1-0 ante Costa de Marfil, empató sin goles con el debutante Curazao, venció 2-1 a Alemania y sucumbió el martes 2-0 en dieciseisavos de final con México, lo que le valió la eliminación de ese torneo.

Beccacece estuvo al frente de Ecuador en 24 partidos entre oficiales y amistosos. Sumó nueve victorias, 12 empates y tres derrotas. Entre sus logros estuvo la clasificación de la Tri en segundo lugar de las eliminatorias sudamericanas.

Pero también había sido duramente criticado por la prensa ecuatoriana, que le reprochó no mostrar durante el Mundial un equipo sólido ni una propuesta de fútbol que reflejara la calidad de sus jugadores.